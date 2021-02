Hurtigruten tapte 1,7 milliarder kroner i 2020

Konsernsjef Daniel Skjeldam forventer flere tøffe måneder etter et av rederiets verste år noensinne.

BLODRØDT I 2020: Men Hurtigruten-sjefen gleder nå over bookingtallene for neste år.

Hurtigruten tapte 163 millioner euro før skatt i 2020. Det tilsvarer 1,68 milliarder kroner.

I fjerde kvartal kom underskuddet på 626 millioner kroner før skatt.

– Resultatene er som forventet. Vi driver med reiseliv når ingen kan reise. Da blir 2020 et dårlig år for oss i Hurtigruten, som for alle andre i reiselivsbransjen, kommenterer konsernsjef Daniel Skjeldam.

Han sier Hurtigruten likevel gjør det relativt sett bra bra sammenlignet med andre aktører innen cruise, og at de er godt posisjonert for tiden etter pandemien.

Skjeldam er klar på at de har flere tøffe måneder foran seg, men ser samtidig lyspunkter. Selskapets bookinger for andre halvår 2021 og hele 2022 er høyere enn de var på samme tid i fjor.

Marerittår

Det 128 år gamle rederiet fikk et marerittlignende 2020.

Ikke bare ble reiser for milliardverdier kansellert som følge av coronaviruset, de var også sentrum for en av sensommerens store smitteskandaler.

For å runde av året på passende vis, varslet selskapet i starten av desember om et omfattende dataangrep som førte til at en rekke av selskapets systemer ble slått ut.

Selskapets ferskeste tallslipp viser at netto rentebærende gjeld beløp seg til 1,26 milliarder euro ved utgangen av 2020, over 13 milliarder kroner. Det er omtrent det samme som ved forrige kvartalspresentasjon. Da kommenterte finansdirektør Torleif Ernsten at de tar gjelden «med knusende ro».

Støttende eiere

Ved årsskiftet hadde Hurtigruten en bokført likviditetsposisjon på 739 millioner kroner.

Gjennom 2020 har rederiet mottatt omtrent 308 millioner kroner i coronakompensasjon og har i tillegg selv hentet inn 1,85 milliarder i lån og bankgarantier.

– I tillegg har vi eiere som støtter oss dersom det blir behov. Det gjør at vi har en god likviditetssituasjon, og er svært godt posisjonert for tiden etter pandemien, ifølge Skjeldam.

Hurtigruten eies 80 prosent av Silk Holdings som igjen er kontrollert av det britiske oppkjøpsfondet TDR Capital.

Stordalens Strawberry Equities og Trygve Hegnars Periscopus eier mesteparten av de resterende aksjene.

