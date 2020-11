Tesla tas inn på S&P 500-indeksen: Blir største nykommer noensinne

Utfordringene står i kø for både fondsforvaltere og indeksleverandør når elbilprodusenten skal inn på den brede indeksen. Formuen til toppsjef Elon Musk økte med 136 milliarder kroner etter nyheten.

AKSJEHOPP: I etterhandelen natt til tirsdag steg Tesla-aksjen mer enn 13 prosent etter nyheten om at selskapet innlemmes i S&P 500-indeksen. Vis mer byoutline ALY SONG / Reuters

Publisert: Publisert: 17. november 2020 06:01

Etter flere måneder med spekulasjoner ble det i natt klart: Tesla blir tatt inn på den brede S&P 500-indeksen.

Det hele vil skje i forbindelse med rebalanseringen av indeksen 21. desember, bekreftet S&P Dow Jones Indices i en melding.

Tesla har i dag en markedsverdi på rundt 390 milliarder dollar, noe som vil gjøre selskapet til den største nykommeren på S&P 500-indeksen noensinne, ifølge Bloomberg.

Å bli tatt inn på S&P 500 anses å være en milepæl for de fleste selskaper. Dette er fordi indeksfond tilnærmet slavisk må følge indeksens sammensetning.

Teslas markedsverdi gjør at det anslås at fondsforvaltere vil måtte selge aksjer i andre selskaper på indeksen for 51 milliarder dollar (462 milliarder kroner), for å veie opp for kjøpene som må gjennomføres i elbilprodusenten, skriver Reuters.

Les på E24+ Tesla-aksjen inn i indeks: Må rydde plass til en kjempe

Uklart hvem som kastes ut

Teslas størrelse skaper ikke bare hodebry for forvalterne av indeksfond. Også indekseieren S&P Dow Jones Indices ser utfordringer.

Størrelsen på selskapet gjør at indeksleverandøren fremover vil hente inn tilbakemeldinger på hvorvidt hele Tesla kan innlemmes i indeksen samtidig, eller om man bør dele inntreden i indeksen opp i to deler. Uansett utfall av denne prosessen vil hele selskapet være en del av indeksen fra 21. desember.

Fortsatt er det ikke kjent hvilket selskap som vil bli tatt ut av indeksen i forbindelse med Teslas inntreden. Dette vil bli offentlig kjent på et tidspunkt nærmere rebalanseringsdagen, informerer S&P Dow Jones Indices.

S&P 500-indeksen er en såkalt markedsverdivektet indeks, og består av de 500 største børsnoterte selskapene i USA.

Når Tesla trer inn på indeksen vil markedsverdien gjøre at selskapet blir en av de høyest vektede komponentene. Trolig vil selskapet være verdt mer enn 95 prosent av alle eksisterende selskaper på indeksen.

Les på E24+ Batterimilliardæren som er nøkkelen til Teslas suksess i Kina - og resten av verden

Kraftig aksjehopp

Tesla har allerede hatt et meget godt børsår. Fra nyttår har aksjen steget nærmere 375 prosent, noe som gjør det til en av årets virkelig store vinnere.

Nå ligger det også an til at oppturen vil fortsette. Nyheten om at Tesla inkluderes i indeksen sendte aksjen opp mer enn 13 prosent i etterhandelen natt til tirsdag. Dermed ligger det an til solid oppgang på for elbilprodusenten når Wall Street åpner tirsdag ettermiddag.

En som tjener meget godt på børsfesten er toppsjef Elon Musk. Oppturen i etterhandelen bidrar til at formuen hans stiger 15 milliarder dollar, tilsvarende 136 milliarder kroner, ifølge beregninger Bloomberg har gjort.

Skulle det også bli fasit når den ordinære handelen er gjennomført tirsdag kveld, vil det bety at Musk er verdens tredje rikeste person. Han vil da passere Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg.

En formuevekst på 15 milliarder dollar vil sende Musks anslåtte formue opp til 117,5 milliarder dollar.

Det norske Oljefondet eide aksjer for 2,96 milliarder kroner i Tesla ved nyttår.