Oljeløft på Oslo Børs

Mandag endte Oslo Børs opp 2,53 prosent. Olje- og lakseaksjer bidro til oppgangen, mens SAS-aksjen raste.

OPP: Oslo Børs åpner med oppgang mandag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oslo Børs har vært i positiv terreng hele handelsdagen mandag, og økt jevnt og trutt i løpet av dagen.

Hovedindeksen endte opp 2,53 prosent ved stengning.

Wall Street åpnet med oppgang. Flere av de europeiske børsene ligger i skrivende stund i pluss.

I det Oslo Børs stengte fredag, var det med det avslutningen på den verste måneden så langt i år. Dette til tross for at Hovedindeksen steg med 2,14 prosent.

Til og med torsdag forrige uke hadde Hovedindeksen falt 7,75 prosent i løpet av tredje kvartal. Kvartalet startet godt, men den siste måneden har indeksen falt 11,7 prosent.

Oljeaksjer trakk opp

Søndag kveld kom nyheten om at Opec+ vurderer å kutte oljeproduksjonen med en million fat per dag.

Oljeprisen hoppet rundt to dollar da handelen åpnet natt til mandag, sammenlignet med nivåene fredag kveld da prisen lå rett i overkant av 85 dollar fatet. Utover dagen har den klatret litt videre. Nordsjøolje (brent spot) omsettes for 89,14 dollar fatet ved 15.50-tiden mandag, nesten tre dollar høyere enn da Oslo Børs stengte fredag ettermiddag.

Oljeaksjer som Equinor, Aker BP og Vår Energi var med på å trekke Børsen opp som noen av de mest omsatte aksjene. Equinor endte opp 3,39 prosent, Aker BP er opp 4,80 prosent, mens Vår Energi steg 1,70 prosent.

Mandag kom nyheten om at Equinor har besluttet å investere i batterilagringsprosjektet Blandford Road i Storbritannia.

Opec-landene møtes onsdag for å beslutte veien videre for oljeproduksjonen.

CNBC skriver mandag morgen at analytikere i den australske finansinstitusjonen ANZ sier de ser en betydelig sjanse for et kutt i Opec+-produksjonen på størrelse med en millioner fat olje per dag.

Tror dagens oppgang er et blaff

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank sier til E24 at han tror dagens oppgang på børsen kan vare en liten stund fremover, men at den så skal lenger ned.

– Når markedet har tapt så mye så fort så skal det ikke så mye til før det stiger litt. Når markedet faller er det en del som kaster kortene og skal ut for enhver pris. Når det gir seg stiger aksjene litt igjen. Det er ikke nødvendigvis noen annen grunn enn at salgspresset avtar litt, det er aldri noe som faller rett ned eller rett opp.

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen

Han sier han ser for seg en tung vinter i markedet, og at svingningene kommer til å fortsette.

– Vi tror Europa skal inn i resesjon. Norge er med en fot inne. Kraftig høyere renter og høyere strømpriser trekker tilbake forbruket, sier han.

Når det gjelder sektorer så mener han at varekonsum forbrukerne ikke er helt avhengig av, som for eksempel ferier og sportsutstyr, kommer til å reduseres først.

Oljeprisen tror han på kort sikt vil fortsette å ligge der den er, eller kanskje synke noe på kort sikt. Men på lengre sikt tror han den vil stige gjennom vinteren.

– Når resesjonen er priset inn er det mange ting som taler for at oljeprisen og energiprisene vil holde seg høye, sier han.

Lakseselskaper steg

Ellers steg lakseaksjene Salmar med 9,59 prosent, Mowi med 2,85 prosent og Bakkafrost med 8,64 prosent. De har så langt i år sunket med henholdsvis 33,82 prosent, 31,74 prosent og 18,81 prosent.

Forje uke ble det kjent at fiskerinæringen ilegges grunnrenteskatt. Men Pareto Secureties poengterer ifølge TDN at den effektive skattesatsen for de norske oppdretterne i realiteten vil bli noe lavere enn den foreslåtte skatten på 40 prosent. Det er fordi skatten ikke inkluderer de første fire til fem tusen tonnene, og fordi selskapene får fradrag for driftsinvesteringer. Meglerhuset anslår likevel en reduksjon i resultat per aksje på 17 til 30 prosent fra skatten alene, skriver TDN.

SAS-aksjen raser

Fredag la SAS frem en oppdatering om konkursprosessen i USA, hvor flyselskapet blant annet la frem en forretningsplan.

SAS-aksjen falt mandag 13,25 prosent.

Selskapet skal kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner og hente inn minst 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital. Selskapet har også planer om å konvertere 20 milliarder svenske kroner i gjeld til egenkapital.

Dette kommer til å senke verdiene for eksisterende eiere, opplyser SAS.

Flyanalytiker Jacob Pedersen ble overrasket over hvor store underskudd SAS venter fremover.

– Det blir blodrødt også i 2023, og utvanningen for de eksisterende aksjonærene blir massiv, sa han til E24 lørdag.

SAS mener at aksjonærene vil utvannes med mer enn 95 prosent i konkursprosessen.

SAS venter store tap også neste år, men tror på positivt resultat før skatt i regnskapsåret 2023/2024.

Faller etter søksmålsvarsel

Instabank-aksjen falt med 14,63 prosent.

Dette skjedde etter at de fredag varslet søksmål mot Lunar Bank. Bakgrunnen for søksmålet er at Lunar ikke fikk de nødvendige godkjennelsene fra Finanstilsynet innen frist. Dermed gikk milliardoppkjøpet av Instabank i vasken.

Ellers på Børsen steg Nordic Mining-aksjen, og endte opp 9,89 prosent.

Mandag morgen kom nyheten om at fondet Orion Resource Partners investerer 55 millioner dollar, rundt 600 millioner kroner i gruveselskapet.