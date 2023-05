Meta ilagt rekordbot på 14 milliarder kroner

Teknologikjempen er ilagt gigantbot for å ha brutt EUs personvernregler. Meta vil anke avgjørelsen.

Meta-sjef Mark Zuckerberg, her fra et møte i Brussel i 2020.

Meta er ilagt en bot på 1,2 milliarder euro, som tilsvarer drøyt 14 milliarder kroner, av europeiske tilsynsmyndigheter for å ha flyttet persondata fra europeiske brukere av Facebook til USA.

Det skriver Bloomberg og Financial Times, som henviser til beslutningen fra det irske datatilsynet.

Det irske datatilsynet DPC, kalt EUs personvern-vaktbikkje, fører tilsyn med EUs personvernregler GDPR.

Boten er den største som noen gang er ilagt et tek-selskap for brudd på personvernreglene.

Meta har samtidig fått en frist for å stoppe overføringen av brukerdata til USA etter at selskapet ikke klarte å beskytte brukeropplysninger.

DPC mener at Facebook har brutt reglene sine som krever at plattformens dataoverføringer fra Europa til USA har passende sikkerhetstiltak på plass, ifølge FT. DPC mener at selskapets datastrømmer mellom Europa og USA hadde basert seg på kontraktsmessige klausuler som ikke tok for seg risikoen rundt de grunnleggende rettighetene til brukerne.

Meta har fått fem måneder på å stoppe alle fremtidige overføringer av persondata til USA og seks måneder på å stanse behandlingen, inkludert lagringen, av alle europeiske borgeres personopplysninger i USA, som tidligere ble overført i strid med GDPR.

Nick Clegg, sjefen for globale forhold i Meta, sier til Financial Times at selskapet er skuffet over å ha blitt bøtelagt ettersom de mener at de samme mekanismene brukes av tusenvis av andre selskaper som tilbyr tjenester i Europa.

– Denne avgjørelsen er mangelfull, uberettiget og setter en farlig presedens for de andre selskapene som overfører data mellom Europa og USA, sier han til avisen.

Meta vil anke avgjørelsen.

De store tek-selskapene er flere ganger blitt bøtelagt av EU for brudd på GDPR. Amazon ble ilagt en bot på 746 millioner euro, som tidligere var den høyeste boten som ble gitt for brudd på personvernet.

Meta fikk tidligere i år en bot på 390 millioner euro for å ha brutt EUs personvernregler, GDPR. Selskapet hadde den gang ikke tilfredsstilt plikten til åpenhet, og ha brukt feil juridisk grunnlag i behandlingen av personopplysninger til bruk i markedsføring.

