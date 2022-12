Tesla-raset fortsetter etter julefri på Wall Street

Teknologiindeksen Nasdaq falt over én prosent ved stengetid på Wall Street, med Elon Musks Tesla som en av de tyngste på vektskålen.

MOT ÅRSVERSTE: Elon Musks Tesla går mot en blytung årsavslutning.

De amerikanske aksjemarkedene snudde fort ned etter børsåpning tirsdag. Ved stengetid er det blandet på Wall Street og de tre toneangivende indeksene endte dagen slik:

Samleindeksen S&P 500 falt 0,40 prosent

Tek-indeksen Nasdaq falt 1,38 prosent

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte svakt opp 0,11 prosent

46 milliarder Tesla-dollar forduftet

Elbilprodusenten Tesla fortsetter den blytunge avslutningen på året. Tesla-aksjen har falt seks dager på rad i forkant av tirsdag. Aksjen har også falt ni av de siste ti dagene.

Men ikke nok med det. Bilprodusenten er bare dager unna det som kan bli selskapets verste måned, kvartal og år på børsen.

Så langt i desember har aksjen rast 43 prosent, tidligere har aksjen sett fall på 25 prosent i løpet av en måned. For kvartalet er aksjen ned 58 prosent, mens forrige bunnotering var i andre kvartal i år, hvor aksjen falt 38 prosent, ifølge CNBC.

Siden børsnoteringen i 2010 har Tesla-aksjen bare falt ett år tidligere, i 2016, hvor fallet var på 11 prosent.

Tesla har nå også passert Facebook-eier Meta i å være aksjen som går dårligst blant de største tek-selskapene i 2022, ifølge CNBC.

Elbilprodusenten var verdt 388 milliarder dollar da handelen stengte lille julaften. Etter tirsdagens handel er selskapets markedsverdi barbert til 341,8 milliarder dollar.

Elon Musk, som har blitt anklaget for å bruke for mye tid på Twitter og for lite på Tesla, tweetet dette en snau halvtime etter stenging.

Forlenger kutt i produksjonen

Tesla-aksjen falt 11,41 prosent tirsdag.

Nedgangen tirsdag kommer etter at flere medier, deriblant Wall Street Journal og Reuters, i løpet av romjulen har meldt om forlengelser i perioden med kutt i produksjonen på Tesla-fabrikken i Shanghai.

Tesla hadde planlagt å redusere produksjonen fra julaften av og åtte dager frem. Det er denne planlagte perioden som nå forlenges, ifølge mediene, inn i januar måned.

Tesla-aksjen har falt over 70 prosent fra toppnoteringen i november 2021.

Julemareritt sender Southwest-aksjen rett ned

Flyselskapet Southwest Airlines er også blant aksjene som får hard medfart på børs tirsdag.

Det skjer etter at flyselskapet har kansellert nærmere 8.000 avganger de siste dagene. Julehelgen har vært et aldri så lite mareritt for amerikanske flyselskaper og flypassasjerer. En kraftig vinterstorm har ført til flere tusen forsinkelser, og verst har det gått for Southwest.

– Vi erkjenner at vi kommer til kort og beklager på det sterkeste, skriver selskapet i en uttalelse.

Southwest-aksjen falt 5,94 prosent.

Ikke lenge før stengetid på Wall Street varsler selskapet at de bare vil gjennomføre en tredjedel av sine planlagte flyvninger i flere dager fremover, ifølge Bloomberg.

Overordnet har det vært en tung desembermåned for de amerikanske aksjemarkedene. Wall Street har blant annet har vært preget av rentehevingen fra USAs sentralbank (Fed) i midten av måneden. Da ble også rentetoppen Fed ser for seg oppjustert til 5,1 prosent.

Lille julaften, som var forrige handelsdag, endte med oppgang. Det hindret likevel ikke at S&P 500-indeksen og Nasdaq-indeksen begge la bak seg sin tredje uke på rad med nedgang.

Utenfor New York-børsen har det vært pyntet til jul i flere uker.

Mot nedgang for året

Wall Streets siste uke inn mot nyttår må bli en eventyrlig opptur om man skal unngå at 2022 ender med nedgang totalt sett.

Det siste året har vært tungt for aksjemarkedene. Frykt for konsekvensene av kraftig prisvekst og påfølgende rentehevinger fra sentralbanker har satt sitt preg på markedene, og bidratt til store svingninger og børsfall.

S&P 500-indeksen må klatre rundt 24 prosent den siste uken for å komme tilbake på nivået ved inngangen til 2022, mens den mer industripregede Dow Jones-indeksen må klatre 9,4 prosent på fire dager.

Nasdaq-indeksen må klatre hele 49 prosent for å unngå fall for året.

Flere av de amerikanske tekgigantene har bidratt solid til nedgangen.

Tesla er ned nesten 67 prosent siden nyttår, mens Facebook-eier Meta er ned rundt 65 prosent.

Kryptovalutamarkedet har også vært i hardt vær det siste året, noe som ikke har vært godt nytt for aksjer innenfor feltet. Aksjen til kryptobørsen Coinbase har falt mer enn 86 prosent.

