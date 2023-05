Adidas-resultatet tynges av Kanye West-brudd

Sportsutstyrskjempen anslår at de fikk inn 4,7 milliarder kroner mindre i inntekter i første kvartal som følge av at Yeezy-kolleksjonen er stanset.

Adidas brøt samarbeidet med Kanye West etter at rapperen

Adidas la frem sine resultater for første kvartal fredag morgen.

Inntektene lå omtrent på samme nivå som i fjor, mens overskuddet er kraftig redusert sammenlignet med første kvartal 2022.

Valutanøytrale inntekter var på 5,27 milliarder euro, mot 5,3 milliarder euro på samme tid i fjor.

Resultatet før skatt endte på 32 millioner euro, kraftig ned fra 411 millioner i første kvartal i fjor.

Likevel var kvartalstallene bedre enn analytikerne hadde ventet, ifølge estimater Bloomberg har hentet inn.

Adidas’ norske toppsjef Bjørn Gulden omtaler salgstallene og resultatet som litt bedre enn de hadde ventet.

Han påpeker samtidig at salgsinntektene hadde vært opp 9 prosent om man ser bort fra bruddet med Kanye West.

Adidas-sjef Bjørn Gulden under en pressekonferanse tidligere i år.

4,7 mrd. mindre i inntekter

Adidas valgte å stanse samarbeidet med Kanye West og stoppe salget av Yeezy-kolleksjonen, etter at at rapperen i fjor kom med gjentatte antisemittiske ytringer. Selskapet eier fortsatt rettighetene til kolleksjonen, men vil ikke selge skoene.

Salgsstansen for Yeezy-sko gjorde isolert sett at Adidas fikk inn 400 millioner euro mindre i inntekter, om man sammenligner med samme kvartal i fjor, anslår selskapet i kvartalsrapporten.

Det tilsvarer rundt 4,7 milliarder kroner i tapt omsetning.

Adidas har fra tidligere nedjustert forventingene på grunn av bruddet med Yeezy.

Utenom kommentarene på Yeezy-kolleksjonen, trekker blant annet Adidas-sjefen frem lagerbeholdningen. Gulden sier den fortsatt er for høy, men at de allerede er 300 millioner euro lavere enn ved inngangen til året.

– Vi fortsetter å jobbe hardt for å normalisere lagernivåene gjennom året. Dette er avgjørende for at vi skal kunne redusere tilbudsnivåene, øke vår fullprisvirksomhet og bygge opp igjen merkevare-temperaturen, sier Gulden i rapporten.

Flere sportsutstyr- og klesprodusenter har slitt med fullere lagre i perioden etter coronapandemien.

Venter underskudd i år

I kvartalsrapporten gjentar Adidas forventingene om et omsetningsfall på oppunder 10 prosent i 2023, med referanse til at det fortsatt er makroøkonomiske utfordringer og geopolitiske spenninger.

Videre venter selskapet et driftsunderskudd på 700 millioner euro i år, dersom de ikke får solgt Yeezy-produktene på en eller annen måte. Her utgjør en avskriving av Yeezy–produkter et tap på 500 millioner euro.