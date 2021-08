Aker Offshore Wind favoritt til havvindprosjekt i Japan

Røkke-selskapet er sammen med Mainstream Renewable Power valgt som foretrukket budgiver for å kjøpe en initiell 50 prosent andel av et flytende havvindprosjekt i Japan.

Aker Offshore Wind er ett av mange grønne Aker-selskaper som har blitt skilt ut og notert separat på Euronext Growth-markedsplassen på Oslo Børs. Markedsverdien er på 3,3 milliarder kroner. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

De to selskapene vil nå gå i eksklusive forhandlinger med eier Progression Energy med formål om å skape et spesialselskap (SPV) for å utvikle prosjektet på 800 megawatt videre, ifølge en børsmelding.

Til sammenligning er Equinors britiske Dudgeon-prosjekt på 402 megawatt. Dette prosjektet kostet om lag 12 milliarder kroner å bygge.

Aker Offshore Wind, som utvikler teknologi og som skal bygge og eie vindparker offshore, er ett av mange grønne Aker-selskaper som har blitt skilt ut og notert separat på Euronext Growth-markedsplassen på Oslo Børs. Største eier er Aker Horizons med 51 prosent.

Som flere andre grønne selskaper er det fortsatt under oppbygging og jobber med å sikre seg kontrakter, og så langt tjener det ikke penger.

Aker Horizons eier 75 prosent i Mainstream Renewable Power, som er et ikke-børsnotert selskap med en internasjonal portefølje av sol- og vindprosjekter.

Aker Offshore Wind-aksjen stiger rundt seks prosent i tidlig handel på Oslo Børs torsdag.