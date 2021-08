Oljeprisen faller brått etter USA-nyhet

Nordjsøoljen faller til under 70 dollar fatet etter at Det hvite hus skal ha bedt Opec om å øke oljeproduksjonen.

Saken oppdateres.

Oljeprisen faller 1,30 prosent onsdag omtrent klokken 12.30. Ett fat nordsjøolje koster da 69,91 dollar fatet.

Det skjer etter at CNBC melder at det hvite hus skal ha bedt Opec-landene øke oljeproduksjonen som et tiltak mot stigende bensinpriser, skriver TDN Direkt.

CNBC har fått tak i en uttalelse fra nasjonal sikkerhets rådgiver Jake Sullivan hvor han sier at de er i kontakt med relevante Opec +-medlemmer om «viktigheten av konkurransedyktige markeder når prisene settes».

– Konkurransedyktige energimarkeder vil sikre pålitelige og stabile energiforsyninger, og Opec + må gjøre mer for å støtte veien tilbake for oljemarkedet, sier han i uttalelsen som CNBC har sett.

I juli ble Opec + enige om å produsere 400.000 flere fat olje fra august. De kom til enighet, over en uke på overtid, etter at prisen på både nordsjøolje og skiferolje hadde steget med mer enn 50 prosent siden nyttår.

Bensinpriser har steget i år som følge av økt etterspørsel etter olje, skriver CNBC.

Tidligere i august falt oljeprisen kraftig etter en ny nedstenging i Kina. Landet er verdens nest største forbruker av olje, og ifølge kinesiske SCMP ble mange avganger med fly, tog, buss og bil ble avlyst av myndighetene.