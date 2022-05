Equinor overfører Russland-verdier til Rosneft

Oljegiganten har nå forlatt sine eierandeler i Russland og inngått en avtale om å forlate Kharyaga-prosjektet.

Equinor-sjef Anders Opedal under fremleggelsen av resultatet for første kvartal.

Tre dager etter at Russland invaderte Ukraina varslet Equinor at de ville ut av landet.

Nå er prosessen gjennomført, skriver selskapet i en melding.

Equinor har overført sine deltagerandeler i fire russiske fellesforetak til det russiske oljeselskapet Rosneft, og er samtidig løst fra alle fremtidige forpliktelser. Det er også inngått en avtale om å forlate Kharyaga-prosjektet.

– Vi får noen penger for eiendelene, men så har vi noen forpliktelser, så i sum så blir det en verdinøytral transaksjon, sier pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor til E24.

– Hvor store verdier overfører dere til Rosneft i kroner og øre?

– Det kan vi ikke si. Det er umulig å anslå, sier Aanestad.

Han kan heller ikke anslå verdien av forpliktelsene Equinor hadde i Russland, men sier at det blant annet dreier seg om opprydding i etterkant av engasjementet i landet.

– Ser ut som det gis bort

– Det ser ut som Equinor gir dette bort. Jeg har sett at Shell og Exxon prøver å selge sine eiendeler, men det er kanskje like greit å bli ferdig med det og legge det bak seg, sier ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen til E24.

Han understreker at det for Equinor er små verdier, og at selskapet hadde noen forpliktelser slik at det godt kan være slik at det går «opp i opp».

– Hvis det hadde vært store verdier så kunne man avventet litt. Det gjør flere andre oljeselskaper, sier Olaisen.

– For en analytiker som følger selskapet er dette litt deilig. Russland vært en «black box» hvor det har vært litt uklart hva Equinor driver med. Man har hatt en mistanke om at de ikke har fått ut penger, og det har vært uklart hvilke forpliktelser Equinor har hatt, fortsetter han.

Selskapet understreker at prosessen er fullført i samsvar med sanksjonslovgivningen i Norge og EU knyttet til Russland.

Equinor har vært i Russland i mer enn 30 år, og inngikk i 2012 en samarbeidsavtale («joint venture») med russiske Rosneft. Den russiske staten eier 40 prosent av Rosneft.

Selskapets utenlandske ansatte forlot Russland like etter invasjonen, men selskapet vil beholde noen lokalt ansatte i landet for å fullføre avtalen med Rosneft rent juridisk og teknisk.

Skrev ned store verdier

Equinor skrev ned verdier for 10 milliarder kroner i Russland i første kvartal. Få dager etter invasjonen bestemte selskapet seg for å droppe satsingene sine i Russland, som blant annet har skjedd i samarbeid med selskapet Rosneft.

Også en rekke andre oljeselskaper har tatt store nedskrivninger i Russland etter invasjonen av Ukraina. BP står så langt for den største av disse nedskrivningene på over 25 milliarder dollar.

– Krigshandlingene gjør et sterkt inntrykk. Selv om vi har vært 30 år i Russland tok vi raskt beslutningen om å gå ut av våre eiendeler i Russland, sa Equinor-sjef Anders Opedal til E24 nylig.

Equinor har fått levert en oljelast fra det russiske Kharyaga-feltet etter invasjonen, som selskapet har fått penger for.

– Ingen nye avtaler er inngått, sier Opedal.