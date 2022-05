Equinor overfører Russland-verdier til Rosneft

Kharyaga: Kharyaga-feltet ble funnet i 1970, og ligger i Nenets autonome område 60 kilometer nord for polarsirkelen. Equinor kjøpte seg inn i 1996 og eier 30 prosent i feltet, som skal produsere minst til 2031. Partnere er Total, Zarubezhneft og Nenets Oil Company (NOC).

North Komsomolskoye: Det landbaserte North-Komsomolskoye-funnet i Vest-Sibir inneholder tyktflytende olje. Equinor eier 33,33 prosent i Sevkomneftegaz, et fellesprosjekt med Rosneft, som er konsesjonshaver og operatør. Partnerne tok investeringsbeslutning i 2019 for første fase av utbyggingen, som skulle gi 99.000 oljefat og 6 millioner kubikkmeter gass per dag.

Domanik-formasjonen: Equinor og Rosneft har satt opp et fellesselskap som skal bruke tre år på å vurdere drivverdigheten av kalkformasjonen Domanik i Samara-regionen. Rosneft eier 51 prosent og Equinor 49 prosent.

AngaraOil LLC-samarbeidet: Rosneft og Equinor inngikk i desember 2020 en avtale der Equinor tok over 49 prosent i tolv konvensjonelle lisenser på land i Øst-Sibir. Blant disse er North Danilovsky-utbyggingen, som kom i produksjon i juli 2020. Dette feltet skulle etter planen produsere 40.000 fat olje per dag innen 2022.

Equinor har også sponset programmer for barn og ungdom ved Moskvas Kreml-museer og Konservatoriet i Moskva, og i 2019 var selskapet blant sponsorene av Edvard Munch-utstillingen ved Tretyakov Gallery i Moskva.

Partnerne i Kharyaga-prosjektet støtter også lokal reindrift og utdanningsinstitusjoner i Nenets autonome område, inkludert byggingen av en videregående skole i Naryan-Mar i 2009.

Kilde: Equinor