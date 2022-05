Hurtigruten med nytt stortap – over 600 millioner kroner i underskudd

Pengene renner ut av fergerederiet. Det samlede tapet er nå på drøye fem milliarder kroner siden inngangen av 2020.

Kvartalsrapporten som ble lagt frem fredag ettermiddag viser et underskudd på 60,4 millioner euro i årets tre første måneder.

Beløpet tilsvarer rundt 614 millioner kroner.

– Første kvartal 2022 var fortsatt sterkt preget av pandemien, men land i våre viktigste markeder og destinasjoner rykket nærmere normalitet i forskjellige tempo, sier Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam i en uttalelse.

På samme tid i fjor var det tilsvarende underskuddet på 53 millioner euro.

Hurtigruten tapte i fjor 273,9 millioner euro, tilsvarende rundt 2,79 milliarder kroner. Året før var tapet på 1,7 milliarder kroner.

Det betyr at Hurtigruten har tapt drøye 5 milliarder kroner siden inngangen av 2020.

Kraftig inntektshopp

Egenkapitalen var negativ med rundt 4,2 milliarder kroner ved kvartalets utgang. Men verdiene ser annerledes ut i virkeligheten enn på papiret, ifølge selskapet.

«Etter styrets oppfatning er den underliggende virkelige verdien av Hurtigruten Groups skip og merkevarer vesentlig høyere enn rapportert egenkapital», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Selskapet rapporterer at eierne har bekreftet at de fortsatt er støttende og at de har indikert vilje til å vurdere å tilføre ytterligere likviditet om nødvendig.

Oppkjøpsfondet TDR Capital er storeiere i Hurtigruten, sammen med de profilerte norske investorene Petter Stordalen og Trygve Hegnar.

Driftsresultatet (ebit) var minus 37,1 millioner euro i kvartalet, omrent uendret fra minus 37,8 millioner på samme tid i fjor.

Omsetningen har imidlertid tatt seg kraftig opp. De totale driftsinntektene og andre inntekter gikk opp til 97,1 millioner euro i kvartalet, mot 36,1 millioner euro i fjor.

Varsler bedring

Geopolitisk uro trekkes også frem som en faktor bak tapet i første kvartal.

For Hurtigruten Norway ble alle restriksjonene opphevet i februar, og det var en jevn oppdrift i aktiviteten gjennom kvartalet, opplyser selskapet.

– Utsiktene for andre kvartal og utover er veldig positive, tatt i betraktning hva vi har vært gjennom de siste årene, sier Skjeldam.