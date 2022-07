SAS-aksjen stiger markant

Flyselskapet løftes på Oslo Børs etter at pilotstreiken ble avsluttet.

SAS er midt i en redningsoperasjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

SAS bekreftet i 03.20-tiden natt til tirsdag at streiken er over. Ved børsåpning på Oslo Børs er aksjen opp rundt 20 prosent for dagen.

Gjennom streiken har SAS-aksjen løftet seg, og en rekke eksperter har advart småsparere om å kjøpe flyaksjen.

5. juli ble det kjent at selskapet søker konkursbeskyttelse i USA. 7.juli fikk selskapet ønsket innvilget.

– Noen tenker kanskje at det vil være en utrolig oppside når streiken går mot slutten og pandemien er over. Det er en logisk tenkemåte, men de glemmer at det vil bli trykket masse nye aksjer, slik at den kursen aldri vil komme tilbake til det den var, sa investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24 sist uke.

Mandag steg SAS-aksjen i overkant av 11 prosent på Oslo Børs.

I starten av juli ble det kjent at kriserammede SAS, og en rekke av selskapets datterselskaper, har søkt om konkursbeskyttelse i USA for å sikre videre drift. Konkursbeskyttelse innebærer at ingen kreditor kan kreve sine penger tilbake eller begjære SAS konkurs så lenge selskapet er under beskyttelse. I USA kalles det for «Chapter 11».