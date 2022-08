Helly Hansen-sjefen tjente nær 140 millioner kroner

Lukrative bonusordninger gjorde at Paul Stoneham håvet inn godt over hundre millioner kroner de siste tre årene før hans sjefavgang.

LUKRATIV: Den tidligere Helly Hansen-sjefen Paul Stoneham (til høyre) hadde en ekstraordinær lønnsordning.

Paul Stoneham inntok sjefsstolen i det norske klesmerket Helly Hansen i 2015, og snudde siden selskapet fra å levere røde til å levere svarte tall.

Han satt også ved roret da et av Canadas største varehus, Canadian Tire Corporation (CTC), kjøpte Helly Hansen i mai 2018.

Men i 2021 var det slutt.

Ekstraordinær lønnspakke

Etter at CTC gikk inn som eiere hadde Stoneham en ekstraordinær lønnspakke, som var satt sammen av flere komponenter.

Fra 2019 og frem til hans avgang er det blitt kostnadsført lønn og andre personalgodtgjørelser for 137,3 millioner kroner.

37,8 millioner kroner i 2019, 48,8 millioner kroner i 2020 og 50,7 millioner kroner i 2021. Det viser de to siste årenes regnskap for klesprodusenten fra Moss.

Lønnspakken bestod av fire komponenter:

En grunnlønn på rundt 5 millioner kroner. I 2021 fikk Stoneham betalt grunnlønn for ni måneder på nøyaktig 5 millioner kroner.

Avsetninger til en lojalitetsbonus, som skulle gi ham ti årslønner på til sammen 5 millioner pund, som tilsvarer like under 60 millioner kroner, dersom han sto i jobben tre år etter kjøpsavtalen med CTC. I 2021 ble det satt av 10,7 millioner kroner til denne bonusen, ned fra 19,4 millioner kroner i 2020.

En kortsiktig bonusordning, som i 2021 ga Stoneham 11,5 millioner kroner

En langsiktig bonusordning, basert på aksjekursen til CTC, som i 2021 endte på 19,5 millioner kroner

På toppen av dette pensjonssparing på 700.000 og en bilgodtgjørelse på 200.000 kroner i 2021.

Lojalitetsbonus eller ei

Det ble i april 2021 kjent at Stoneham skulle gi seg som Helly Hansen-sjef. Det var bare en snau måned før tre årsdagen til den kanadiske varehusgigantens eier-inntog i Helly Hansen, og som på sett og vis skulle markere innfrielsen av lojalitetsbonusen på ti årslønner.

Det står i årsrapporten at Stoneham fikk utbetalt grunnlønn for ni måneder i 2021, som skulle kunne tilsi at han sto i jobben i tre år.

Det går ikke tydelig frem av fjorårets årsrapport om bonusen på fem millioner pund ble utbetalt til Stoneham, det står at «the allocation was paid in full in 2021». Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med selskapet for å få klarhet i dette.

Omsatte for over en milliard

Etter at Stoneham gikk av etter hvert i 2021, tok Carrie Ask over sjefsstolen i Helly Hansen.

Helly Hansen gjør det bra også under hennes ledelse. I andre kvartal i år hadde det norske klesmerket en omsetning på 139,6 millioner kanadiske dollar, noe som tilsvarer 1,052 milliarder norske kroner. Det viser kvartalsrapporten til hele Canadian Tire Corporation.

Det er en oppgang på 38,9 prosent fra samme kvartal i fjor, som landet på en omsetning på 100,6 millioner kanadiske dollar, tilsvarende 759 millioner norske kroner etter dagens kurs.

GÅR GODT: Den norske klesprodusenten Helly Hansen hadde en omsetning på over en milliard kroner i andre kvartal.

Tapte på Russland-exit

I mars bestemte selskapet seg for å trekke seg ut av Russland, hvor de hadde deler av driften.

Exiten ble satt i sving gjennom andre kvartal og CTC beregner å avskrive 36,5 millioner kanadiske dollar i inntekter som følge av avgjørelsen.

Det tilsvarer tap av inntekt på rundt 275 millioner norske kroner.