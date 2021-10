Økte inntekter og overskudd for Norwegian – men driften går i minus

Norwegian har levert sin rapport for tredje kvartal torsdag morgen.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 169 millioner kroner, sammenlignet med et resultat før skatt på minus 980,5 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

Norwegian fikk et driftsresultat før leasingkostnader (EBITDAR) på 21,2 millioner kroner, opp fra minus 1,26 milliarder kroner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten.

Driftsinntektene var på 1,9 milliarder kroner, en økning fra 1,3 milliarder i fjor.

Norwegian leverer samtidig underskudd på driften. Driftsresultatet (ebit) landet på minus 295,5 millioner kroner, en bedring fra underskuddet på 2,8 milliarder kroner i fjor.

– Resultatene fra tredje kvartal viser tydelig at tiltakene som er tatt på tvers av organisasjonen for å sikre Norwegians fremtid ved å redusere gjeld, samtidig som det fokuseres på kostnadseffektivisering, har lykkes, sier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen i en uttalelse.

Han beskriver Norwegians posisjon som «sterk» på vei inn i de mer utfordrende vintermånedene.

Norwegians kontantbeholdning er på 7,6 milliarder kroner på vei ut av tredje kvartal, opp fra 7,5 milliarder kvartalet før. Til sammenligning avsluttet selskapet 2019 med 3,10 milliarder kroner på bok – før pandemien slo inn.

Positiv trafikkutvikling

I september hadde Norwegian 977.719 passasjerer, en økning på 206 prosent sammenlignet med i fjor. I alt 46 fly var i drift i september, der fyllingsgraden var over 74 prosent, opp over 20 prosent fra samme periode i fjor.

Passasjertrafikken følger en positiv utvikling for Norwegian gjennom sommeren.

Trafikktallene for august viste at Norwegian fraktet over 790.000 passasjerer, en økning på 152 prosent med samme periode i fjor.

Norwegian nær doblet antall passasjerer i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig mottok flyselskapet det høyeste antallet billettbestillinger siden før coronapandemien.

Milliardgevinster

Norwegian la i august frem det første hele kvartalsresultatet etter at selskapet kom ut av konkursbeskyttelse 26. mai i år.

Det viste et driftsresultat før leasingkostnader (EBITDAR) på −538,3 millioner i andre kvartal. En betydelig finansiell gevinst i forbindelse med restruktureringen bidro imidlertid til at Norwegians resultat før skatt var på 2,78 milliarder kroner i perioden.

I regnskapet fremkom det også at per utgangen av juni var selskapets kontantbeholdning 7,48 milliarder kroner, mens netto rentebærende gjeld var på 1,73 milliarder kroner.

