Facebook reklameinntekter endte på 28,28 milliarder dollar

Det sosiale mediet la frem fasiten for årets tredje kvartal, og nå advarer de om usikre tider på grunn av Apples iOS 14-endringer

Facebook sparket i gang resultatsesongen for de store teknologiselskapene.

Reklameinntekter endte på 28,28 milliarder dollar, lavere enn det analytikerne ventet. Analytikerne hadde på forhånd ventet 28,99 milliarder dollar fra reklame, en økning på 36,62 prosent fra året før, ifølge Bloomberg.

Kvartalsresultatet etter skatt endte på 9,1 milliarder dollar, opp fra 7,8 milliarder på samme tid i fjor.

– Vi hadde god fremgang dette kvartalet og vårt samfunn fortsetter å vokse, sier Mark Zuckerberg i en pressemelding.

– Jeg ser frem mot vårt veikart, spesielt rundt kreatører, handel og hjelp til å bygge metaverset, sier han videre.

Facebook skriver at utsiktene er preget av usikkerhetene i lys av motvind fra Apples oppdatering i programvaren, makroøkonomiske og covid-relaterte faktorer. I tillegg forventer de at inntekter som ikke er knyttet til reklame vil falle i fjerde kvartal sammenlignet med i fjor.

Selskapet forventer at det fjerde kvartalet i 2021 ender med inntekter mellom 31,5 milliarder dollar og 34 milliarder dollar.

Forrige uke la Snapchat frem sitt resultat for tredje kvartal. Det var preget av at Apples nye personverngrep gir annonsetrøbbel.

Facebook har flere ganger advart om at de vil være preget av det samme, senest i en bloggpost fra september, ifølge Bloomberg.

I Apples operasjonssystem iOS 14 fikk brukere mulighet til å velge hvorvidt apper og tjenester skal kunne spore deg på tvers av nettsteder og apper. Dette har blitt brukt til å måle hvor effektive annonsene er.

Personverngrepet gir de digitale plattformene mindre muligheter til å samle inn data, som svekker muligheten til å persontilpasse reklame, forklarer nyhetsbyrået.

Jobber med et «metaverse»

Forrige uke lanserte Facebook at de jobbet med å utvikle et såkalt «metvers», altså et metaunivers. Det skal være en verden hvor folk kan leve sitt liv i en virtuell virkelighet.

Ida Aalen er blant dem som var kritisk til at tekonoligigantene får «altfor mye makt og innflytelse». Britiske The Guardian trakk frem eksperter som frykter at utviklingen vil gi selskaper som Facebook mulighet til å samle inn og ta i bruk mer brukerdata enn de gjør.

The Verge meldte også forrige uke at det sosiale mediet ville bytte navn. Navnet skulle reflektere fokuset på «metavers»-byggingen, og skulle lanseres 28. oktober eller tidligere denne uken, ifølge nettstedet.