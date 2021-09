Endúr-sjef Hans Olav Storkås går på dagen

Toppsjefen fratrer med umiddelbar virkning etter brudd på lånevilkår.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem i en børsmelding.

Storkås har hatt stillingen siden i januar.

Tidligere denne uken meldte selskapet at det ikke hadde tilfredsstilt kravene til maksimal belåning i låneavtalen for et obligasjonslån som ble tatt opp i februar i år.

Dette ble selskapet klar over etter å ha publisert sin rapport for første halvår.

Arbeidende styreleder Pål Reiulf Olsen sier Storkås har sagt opp selv fordi Endúr «snublet i rapporteringen når det kom til et teknisk brudd på låneavtalen».

– Ikke akseptabelt

– Det skyldes ulike forhold, vi har hatt for lite administrativ kapasitet, sier Olsen til E24.

– Hva legger du i for lite administrativ kapasitet?

– Vi har ikke hatt god nok kapasitet til å behandle regnskapstallene ordentlig og kom i skade for å gjøre en feil. Det er ikke akseptabelt, sier Olsen.

– I hvilken grad har Storkås ansvaret sammenlignet med finansdirektøren?

– Feilen har sikkert forplantet seg i mange ledd, men det var var Hans Olavs vurdering, han har ansvaret i øverste ledd. Regnskaps- og finansfunksjonen er ikke tilstrekkelig bemannet. Styret fattet en del vedtak i juni for å rette på det, men det tar tid å få det effektuert, sier Olsen.

– Hva betyr det at den ikke har vært tilstrekkelig bemannet?

– Det har ikke vært nok kompetente folk og det har vært for tynt bemannet. Derfor har man ikke fått gjort ting helt som det skal gjøres, sier Olsen, som ikke vil si hvor mange som jobber i funksjonen og mer om på hvilken måte det ikke er nok kompetente folk.

Aksjefall

Aksjekursen til Endúr faller 2,27 prosent til 0,73 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag i kjølvannet av en nedgang på 18 prosent onsdag. Det var etter Børsens stengetid tirsdag selskapet meldte om brudd på låneavtalen.

Nå har styret i selskapet satt i gang prosessen for å finne en erstatter.

Styreleder Pål Reiulf Olsen tar midlertidig over rollen som administrerende direktør frem til en permanent løsning er på plass, ifølge meldingen.

Endur har også varslet at de hadde fått etablert et garantikonsortium for en emisjon på 110 millioner kroner til en kurs på 75 øre. Til sammenligning ble Endúr-aksjen handlet for rundt 1,1 kroner ved inngangen til året.

Industrikonsernet Endúr, som tidligere het Bergen Group, har gått fra å være en oljeservicekjempe til å satse i større grad på levere tjenester til oppdrettsbransjen. Flere av konsernets datterselskaper har slått seg konkurs.