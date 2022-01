Har fått inn flere hundre skadesaker etter «Gyda»: – Omfattende ødeleggelser

Gjensidige anslår at erstatningskostnadene for alle forsikringsselskapene etter uværet vil passere 100 millioner kroner. Hittil har de selv fått inn over 400 innmeldte saker.

STORE VERDIER: Forsikringsselskaper forteller om omfattende skader til store summer etter uværet Gyda, og de forventer flere. Her fra Bergslia i Meldal kommune. Vis mer

Oppdaterte tall fra Gjensidige viser at antallet «Gyda»-relaterte skademeldinger lørdag formiddag har passert 400.

Tallet har økt med 100 siden fredag.

– Vi forventer at det skal komme inn flere skader og tror at erstatningskostnadene for alle selskaper etter hvert vil passere 100 millioner kroner, skriver Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef skadeforsikring i Gjensidige, i en e-post til E24 lørdag.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef skadeforsikring i Gjensidige, opplyser om et stort antall Gyda-relaterte saker. Vis mer

Det er alt fra små skader som enkelt lar seg reparere, til store og omfattende ødeleggelser. Gjennomsnittsskaden ligger på rundt 55.000 kroner.

– Vi antar at det kommer flere skader i løpet av helgen og uken som kommer.

«Gyda» har denne uken herjet spesielt i Midt-Norge. Flere kommuner er rammet av flommer, oversvømmelser, jordras og skader som følge av kraftig vind.

Uværet har bidratt til at 20 nedbørsrekorder i Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Innlandet er blitt slått, ifølge Meteorologisk institutt.

Største del vannrelaterte skader

Etter Gjensidiges estimater har forsikringsbransjen i sin helhet mottatt rundt 1500 saker totalt, med utgangspunkt i at Gjensidige dekker én fjerdedel av markedet.

– Rundt 40 prosent av skadene er i Trøndelag, 25 prosent i Møre og Romsdal og 13 prosent i Viken, opplyser Rysstad.

Halvparten av alle skadene er flom- og vannrelaterte. Det er typisk der elvene har gått over sine bredder, overvann fra terrenget har kommet inn i bygninger, og etter tilbakeslag fra avløp, forklarer kommunikasjonssjefen videre.

– I Trøndelag er det Stjørdal og Trondheim som har fått de fleste skadene, men også mange i Orkland og i Innherredskommunene. I Møre og Romsdal har det gått hardest utover Surnadal, forteller Rysstad.

– Vinden har røsket og ødelagt

Også If skadeforsikring opplever at de stormrelaterte skadesakene skyller inn, i takt med Gydas ødeleggelser.

Fredag kveld meldte selskapet at over 200 kunder hadde rapportert inn saker til dem.

– Det er mye vanninntrengning gjennom tak og inn i kjellere. Vi ser også at vinden har røsket og ødelagt, men det er klart mest vannrelaterte skader, sier kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Bibow Handeland.

Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Bibow Handeland, tror ikke Gyda er ferdig med å herje, og forventer derfor ytterlige økning i antallet skadesaker. Vis mer

Antallet er noe lavere enn selskapet hadde forventet etter at meteorologene sendte ut rødt farevarsel. En del av skadene er likevel ganske omfattende og kostbare.

– Vi har allerede folk ute på ulike steder som har begynt arbeidet, og de melder om en del omfattende vannskader, forteller Handeland.

Heller ikke If tror «Gyda» har gjort sitt helt enda.

– Vi forventer at antallet skademeldinger vil stige jevnt og trutt de kommende dagene, fordi folk eksempelvis vil oppdage vann i boder, garasjer og hytter. Kanskje oppdager man at båten fikk hard medfart.

Anslår skader for 12 mill.

Kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen, opplyser at selskapet fredag hadde fått inn over 100 skadesaker. Tryg anslår skadene til å omfatte verdier rundt 12 millioner kroner.

– Snittpris på skadene er erfaringsmessig rundt 50.000 kroner, men det varierer voldsomt. Snakker vi om en kjeller med innredning, er det sekssifret med en gang. I uinnredede kjellere blir snittet lavere, sier Brandeggen om kostnadene.