Omikron truer luftfarten: – Det forverrer seg

Akkurat i det passasjerene er tilbake i flysetene, trues gjenreisningen av omikron. Nå har norske myndigheter innført nye og inngripende smitteverntiltak.

– Det er ingen tvil om at dette er noe som kan utvikle seg til et kjempetilbakeslag for flyselskapene, sier analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank til E24.

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet mandag kveld kraftige innstramminger i smitteverntiltakene.

Sterkt begrenset sosial kontakt, hjemmekontor for de som kan og nasjonalt skjenkestopp var blant tiltakene for å stagge en eksplosiv økning i spredningen av det muterte coronaviruset, omikron.

Fortsatt er store deler av verden åpen for alle vaksinerte med coronapass, men omikron har stengt enkelte destinasjoner og truer dertil andre.

Samtidig er folk bekymret for å komme seg hjem, dersom inn- og utreise- samt karantenereglene endrer seg mens man er på reise.

Pedersen tror omikron-trusselen gjør det vanskeligere for flyselskapene å fylle opp flyene og å sikre en gjenreisning av trafikken.

– Det skjer allerede, noe vil trolig også vil se i det trafikktallene for desember foreligger, sier han.

Reisesøk stuper

Analytikeren viser til tall for reise- og søkemotortjenesten Momondo, som i Danmark viser et betydelig fall i søk på flyreiser den siste måneden.

Mens søkeaktiviteten for en måned siden lå 15 prosent under nivået fra samme tidspunkt i 2019, før pandemien, er søkeaktiviteten 35 prosent lavere i dag, ifølge ham.

I Norge har det falt fra minus 20 prosent for en måned siden, til minus 50 prosent i dag. Pedersen mener det allerede er i ferd med å utvikle seg til et problem, dersom passasjerene ikke booker reiser.

– Det er tydelig at det forverrer seg. På kort sikt kan det ødelegge inntjeningsgjenreisningen for mange selskaper, sier Pedersen.

– Merker allerede

Widerøe merket allerede effektene etter regjeringens pressekonferanse mandag.

– Det merker vi allerede. Det er ingen tvil om at luftfarten blir avhengig av hjelp, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til E24.

Hun legger til at man gjennom pandemien har lyktes i å være betydelig mer forutsigbare på et mye tidligere tidspunkt enn hvor man nå står.

– Tiltakene som ble annonsert gjør at vi er mer reaktive denne omgangen, sier Solli.

Norske myndigheter har allerede varslet en forlengelse av fritaket for passasjeravgiften ut april 2022 for å lette på byrden for luftfarten.

Forsiktig optimist

Flyanalytiker og rådgiver Hans Jørgen Elnæs i Winair føler med bransjen.

«Luftfarten hadde begynt å se lyset i enden av tunnelen, så kom omikron!», skriver han i en epost til E24.

Han bemerker at etterspørselen etter flyreiser innenlands nå faller markert, mens utenlands er fallet mer moderat, ettersom mange som har planlagt å reise utenlands, velger å reise.

– Derimot ligger det an til etterspørselen i første kvartal neste år blir svakere enn forventet, innenlands og utenlands, men jeg tror det blir bedre enn i først kvartal i 2021, skriver Elnæs.

Ulik tilnærming

Mens SAS flyr over 150 ruter til 90 destinasjoner fra hele Skandinavia i vinter, har konkurrenten Norwegian redusert kapasiteten og har et langt mer beskjedent program.

Norwegian nyter også fordelen av flere gunstige flyavtaler, der selskapet kun betaler leie for tiden flyene er i luften, såkalt «power by the hour». Dermed lønner det seg å sette fly på bakken dersom etterspørselen svikter.

Elnæs påpeker at Norwegian nesten har gått i «vinterdvale», og hadde i snitt 135 daglige flybevegelser i uke 49. SAS holder på sin side kapasiteten oppe med 500 daglige bevegelser i samme uke.

– Hardest truffet

Widerøe har også holdt et høyt produksjonsnivå gjennom hele pandemien og hadde i snitt 350 daglige avganger i uke 49. Flyr har begrenset produksjon, men kuttet ruten til Las Palmas i januar grunnet lav etterspørsel, påpeker rådgiveren.

– SAS med sin høye produksjon er nok det selskapet som kan bli hardest truffet av myndighetenes pandemitiltak i Norge og utenlands, skriver Elnæs.

Han tror et svakt første kvartal, januar og ut mars neste år, vil gjøre sommersesongen 2022 enda mer avgjørende for både SAS, Norwegian og Flyr.

– Fortsetter pandemien og reiserestriksjoner inn i sommersesongen, må nok myndighetene på banen med nye støttetiltak eller kompensasjonsordninger for luftfarten i Norge. Da holder det ikke med kun å midlertidig fjerne flypassasjeravgiften, skriver Elnæs.

