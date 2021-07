Nordmenn hamstrer aksjer: – Mange har overdreven selvtillit

Sparevillige nordmenn investerer i fond og aksjer som aldri før, og har kjøpt aksjefond for 55 milliarder så langt i år. Men ikke alle har lyktes like godt, viser rapport.

REKORD: Nordmenn strømmer til aksjemarkedet, og særlig grønne selskaper var populære i andre kvartal. Vis mer byoutline Erik Johansen / NTB

I en rapport fra AksjeNorge, basert på data fra Euronext VPS, kommer det frem at 531.000 nordmenn eier aksjer for 162 milliarder kroner.

Dette er femte kvartal på rad med en økning i antall aksjeeiere i Norge.

Samtidig melder Verdipapirfondenes forening at fondssparere har kjøpt aksjefond for 19 milliarder kroner hittil år, noe som er rekordhøyt. Totalt har det blitt nettotegnet for 98 milliarder kroner, og av disse står personkunder for kjøp av aksjefond på 19 milliarder kroner. Tallene fremgår av foreningens månedlige markedsstatistikk.

– Det har vært et godt driv her i flere år, men pandemien har vært utslagsgivende, sier Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge, til E24.

Hun tror at nordmenn har sett til aksjemarkedet i økende grad under pandemien, og forklarer det med «bedre tid og mer penger i lommeboken».

PANDEMIEFFEKTER: Kristin Skaug tror nordmenn har fått bedre tid og råd til å investere i aksjemarkedet under pandemien. Vis mer byoutline Siv Dolmen

Mer oppmerksomhet til grønne selskaper

Data fra Euronext VPS og Oslo Børs viser at privatpersoner eier grønne aksjer for 19,8 milliarder kroner. Det tilsvarer seks prosent av de grønne aksjeverdiene på Børsen, eller 12,2 prosent av privatpersoners samlede aksjeformue.

– Det er interessant at det er så mye, og mye skyldes nok at det er flere grønne selskaper på børs nå, mener Skaug.

Hun peker på at det er mange «nye midler» i markedet, og bruker Aker Horizons som eksempel på den grønne interessen blant norske småsparere. Småaksjonærene kastet seg over porteføljeselskapet da det gikk på børs 1. februar.

Samtidig kommer det frem at de eldste, de over 40 år, i snitt økte sine aksjeverdier med 8,3 prosent. Aksjeverdiene til de under 40 år falt tilsvarende mye i årets andre kvartal.

De mest populære grønne aksjene Rec Silicon: 41.357 aksjonærer som eier aksjer for 2,68 milliarder kroner med et snitt på 64.955 per aksjonær.

Nel: 31.993 aksjonærer som eier aksjer for like over to milliarder kroner med et snitt på 64.514 per aksjonær.

Aker Offshore Wind: 28.378 aksjonærer som eier aksjer for nær 650 millioner kroner med et snitt på 22870 per aksjonær.

Aker Carbon Capture: 23.409 aksjonærer som eier aksjer for drøyt 856 millioner kroner med et snitt på 36.592 per aksjonær.

Aker Horizons: 16.570 aksjonærer som eier aksjer for over 636 millioner kroner med et snitt på 38.402 per aksjonær.

Scatec: 13.366 aksjonærer som eier aksjer for drøyt 1,3 milliarder kroner med et snitt på 96.875 per aksjonær.

Saga Pure: 9.381 aksjonærer som eier aksjer for 915 millioner kroner med et snitt på 97.619 per aksjonær.

Magnora: 8.643 aksjonærer som eier aksjer for 325 millioner kroner med et snitt på 37.644 per aksjonær.

Tomra: 8.551 aksjonærer som eeier aksjer for 1,74 milliarder kroner med et snitt på 203.777 per aksjonær.

Cadeler: 7.308 aksjonærer som eier aksjer for 224 millioner kroner med et snitt på 30.734 per aksjonær. Kilde: Euronext VPS og Oslo Børs Vis mer vg-expand-down

Karin Thorburn, professor i finans ved NHH, tror det kan være på grunn av et skred av nye investorer i markedet.

– Hvis man har hatt en portefølje i et par år, så har den gått veldig bra. Har du kjøpt ganske nylig har det gått mye mer opp og ned, særlig hvis du plukker enkeltaksjer. Også har man dette med selvtillit, at det kanskje er mange unge som sitter og prøver å slå markedet, forklarer hun.

Når det gjelder den grønne overvekten mener hun det kan skyldes at selskapene har fått mer oppmerksomhet, men også at fokus i økene grad er rettet mot «det syndige».

Dag Hammer, porteføljeforvalter i DNB, har også registrert en betydelig interesseøkning for aksjer og sparing under pandemien, og har særlig bemerket seg interessen for grønne aksjer.

– Dette gjenspeiler den økende interessen for klimautfordringene i samfunnet, kombinert med muligheten for å tjene penger på det, uttaler han til E24.

BLEMME: NHH-professor, Karin Thorburn, tror mange kan ha kjøpt feil aksje i andre kvartal. Vis mer byoutline Marit Hommedal

Flest menn i aksjemarkedet

I rapporten fra AksjeNorge fremgår det at menn eier for mest i grønne aksjer med en eierandel på 85 prosent av de grønneaksjeverdiene. Normalen er at menn eier 80 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs.

– Det finnes studier fra USA som viser at menn er «overconfident», at de har stor tro på egne evner. Tallene her kan tyde på at det er en overvekt av menn som tror de er smartere enn markedet ved at de plukker enkeltaksjer. Mange har nok overdreven selvtillit, forklarer Thorburn.

Kvinneandelen er lavere i grønne selskaper enn de øvrige selskapene, og årsaken er nok i stor grad at

kvinner investerer mer i aksjer notert på hovedlisten eller i aksjer med lengre historikk, står det i rapporten. Dermed blir kvinneandelen på markedsplassen Euronext Growth lavere, hvor de fleste grønne selskapene er notert.

Privatpersoners samlede verdi på Oslo Børs i milliarder kroner. Vis mer byoutline Euronext VPS og stiftelsen AksjeNorge.

