Norsk rederi saksøkt for bedrageri i USA

Milliardverdier forduftet på et blunk da Höegh LNG Partners kollapset på New York-børsen etter et dramatisk utbyttekutt. Nå er både rederiet og flere Höegh-topper saksøkt for å angivelig ha villedet egne aksjonærer.

SAKSØKT: Höegh LNG Partners. Bildet viser gassfraktskipet Höegh Grace, som eies av morselskapet Höegh LNG Holdings. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

To aksjonærer i gassrederiet Höegh LNG Partners har saksøkt selskapet, samt enkelte tidligere og nåværende sjefer og styremedlemmer, for aksjebedrageri.

Det går frem av kvartalsrapporten til selskapets hovedeier, Höegh LNG, som ble publisert torsdag denne uken. Søksmålet ble registrert ved en distriktsrett i New Jersey i månedsskiftet oktober-november.

Saksøkerne hevder at selskapet unnlot å gi markedet vesentlig informasjon før det på dramatisk vis kuttet det kvartalsvise utbyttet per aksje fra 3,9 kroner til under ett øre 27. juli i år.

Aksjen raste over 64 prosent da markedet åpnet neste dag, og har i etterkant falt ytterligere 24 prosent. Verdier for 3,8 milliarder kroner er forduftet.

«Höegh LNG Partners mener beskyldningene er grunnløse, og har som intensjon å forsvare seg kraftfullt mot dem», heter det i rapporten.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer, sier finansdirektør og fungerende adm. direktør i Höegh LNG Partners, Håvard Furu, til E24.

Rederarving Morten W. Høegh representerte tidligere eierfamilien i styret til Höegh LNG Partners, men trakk seg kun uker før utbyttekuttet.

Tidligere adm. direktør sjef Sveinung Støhle annonserte sin avgang i midten av oktober. Furu ønsker ikke å opplyse om hvilke enkeltpersoner som er saksøkt.

– Er det fremsatt noen økonomiske krav i forbindelse med søksmålet?

– Nei, sier Furu.

Fikk trøbbel med lån og fraktkontrakt

Höegh LNG Partners ble etablert av Höegh LNG-konsernet i 2014, og eier og drifter fire gassfraktskip.

Forretningsmodellen har handlet om å tiltrekke seg gunstig finansiering ved å dele ut stabile utbytter fra langsiktige fraktkontrakter for naturgass.

Rederiet er strukturert som et kommandittselskap (limited partnership), en selskapsform som lenge var svært populær blant amerikanske investorer på grunn av skattefordeler, og er tidligere benyttet av blant andre John Fredriksens Seadrill og Tor Olav Trøims Golar LNG.

Sommerens uventede utbyttekutt ble delvis forklart med at rederiet slet med å dra i land refinansieringen av LNG-skipet Lampung, og dermed måtte spare på egne kontanter.

Lampungs befrakter hadde nektet å underskrive nødvendige dokumenter for å sikre den nye kredittfasiliteten, og forsøkte da å oppheve hele leiekontrakten.

Dermed måtte en alternativ finansiering sikres før det eksisterende lånet forfalt i slutten av september, og Höegh LNG Partners advarte mot at denne korte tidsfristen ville gi dårligere betingelser enn de man opprinnelig hadde forhandlet frem.

I tillegg kom det frem i meldingen at morselskapet Höegh LNG Holdings hadde varslet at det ikke ville forlenge sin kredittlinje til «partnerskapet» på 85 millioner dollar etter forfall i januar 2023.

«I lys av disse faktorene, samt nåværende forhold i FSRU-markedet (en type gassfraktskip, red.anm.) som kan øke risikoen for reforhandlinger, mener styret at selskapet burde bruke sin internt genererte kontantstrøm til å redusere gjeldsnivået og styrke balansen», het det i meldingen.

Les også Vil sluke hele Höegh LNG – slipper strenge norske akseptkrav

På vei mot børs med nytt selskap

Det amerikanske advokatfirmaet Levi & Korsinsky søker nå etter flere deltagere til et gruppesøksmål mot Höegh LNG Partners, og oppfordrer alle som kjøpte aksjer mellom 19. august 2019 og 27. juli 2021 til å melde seg.

Dette er perioden saksøkerne mener at rederiet har gitt falsk eller villedende informasjon om egen virksomhet, drift og fremtidsutsikter.

«Covid-19 pandemien var ikke den eneste eller grunnleggende årsaken til selskapets problemer i Indonesia. I 2019, før pandemien, var det allerede svært lite etterspørsel etter selskapets gass», heter det i søksmålsvarselet, som er gjengitt på Yahoo Finance.

Rettsbataljen i USA kommer samtidig som den norske shippingfamilien Høegh forbereder noteringen av bilskipsrederiet Höegh Autoliners på Euronext Growth.

MOT BØRS MED NYTT SELSKAP: Morten W. Høegh og familien. Vis mer

I en melding fredag bekrefter Höegh Autoliners at det går videre med planene, og forventer å ringe i børsbjellen 29. november.

Rederiet prises til 2,8 milliarder i forkant av en planlagt kapitalinnhenting på i overkant av én milliard kroner.

Fikk kraftig kritikk etter tvangsinnløsning

I vår forsvant Höegh LNG fra Oslo Børs etter en svært kontroversiell tvangsinnløsning av de øvrige aksjonærene fra Høegh-familien og den amerikanske storbanken Morgan Stanley.

Saken vakte harme fordi Høegh og Morgan Stanley benyttet seg av en transaksjonsstruktur kalt «amalgamation» (sammenslåing), som gjorde at det kun behøvde to tredjedelers aksept for å kunne tvangsinnløse resten.

For norske selskaper gjelder et krav om 90 prosent, men dette kunne Höegh LNG omgå siden det var registrert på Bermuda.

Privatinvestor og tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes var blant de som reagerte, og beskrev manøveren som et ran av minoritetseieres verdier.

– De omgår regelverket ved å kalle det en sammenslåing, sa Falnes blant annet.

Les også Höegh-familien og Morgan Stanley sluker Höegh LNG: – En regelrett overkjøring

– Kommer du til å investere i Höegh Autoliners?

– Jeg har ikke fått sett så mye på det, men jeg har meldt meg på en investorpresentasjon i neste uke, og skal høre på budskapet, sier Falnes til E24.

IKKE LANGSINT: Kristian Falnes reagerte kraftig på å bli tvangsinnløst i Höegh LNG, men vil ikke utelukke at han investerer med Høegh-familien igjen. Vis mer

– Jeg var rimelig irritert på måten Höegh LNG ble tatt av børs på, og mente prisen som ble tilbudt var langt under reelle verdier, sier Falnes.

– Vurderer du selv at saken har svekket Høegh-familiens tillit i det norske investormiljøet?

– Det får du nesten spørre det norske investormiljøet om. Men jeg synes det var dårlig eierstyring, og det er klart at det gir mange minuser i min bok når man håndterer en sak på den måten, sier Falnes.

Da kritikken haglet mot selskapet i mars, viste styreleder Morten W. Høegh til at alle relevante regler var blitt fulgt, og at eksterne juridiske og finansielle rådgivere hadde konkludert med at tilbudet var «fair».

Morten W. Høegh har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse om søksmålet mot Höegh LNG Partners.