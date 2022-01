Verdens ti rikeste tjente 3.500 milliarder i fjor

Pengene strømmet inn for de rikeste av de rikeste. For første gang hadde ti personer over 100 milliarder dollar i formue. Men én riking tapte alt på få dager i en kollaps som skapte bølger verden rundt.

VERDENS RIKESTE: Elon Musk har fremdeles langt større verdier enn noe annet menneske i verden. Vis mer

Den altoverskyggende pandemien ble ingen hindring for verdens rikeste i året som gikk.

I 2021 økte formuene til verdens ti rikeste menneskene med 398,1 milliarder dollar, eller i overkant av 3.500 milliarder kroner, ifølge en oversikt Bloomberg har satt sammen.

Samlet hadde den eksklusive gruppen en formue på 1.500 milliarder dollar, eller 13.200 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, var på sin side verdt 12.283 milliarder kroner ved utgangen av 2021, ifølge fondets uoffisielle telleverk.

Musk knuser alle rekorder

Elon Musk var ved utgangen av 2021 fortsatt verdens rikeste med god margin. Tesla-gründeren har en antatt formue på 273,5 milliarder dollar, tilsvarende 2.400 milliarder kroner ved utgangen av året.

I løpet av de siste tolv månedene har formuen til verdens rikeste mann økt med hele 117,5 milliarder dollar, noe som også gjør han til den som tjente mest i året som gikk.

Likevel var det noe mindre enn året før da Musks formue økte med 142 milliarder dollar, etter et ellevilt år for Tesla.

Med fjorårets formuesvekst er Musk nå den rikeste personen verden har sett i moderne historie, også justert for inflasjon, ifølge Bloomberg.

Blant de ti rikeste i verden hadde Jeff Bezos den laveste formuesveksten i året som gikk. Vis mer

Verdens nest rikeste person er Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, som i året som gikk ga fra seg ledelsen av netthandelsgiganten til Andy Jassy. B

ezos var den på topp-ti-listen med lavest formuesvekst, etter at formuen «bare» økte med fire milliarder dollar.

Bezos hadde ved utgangen av året en anslått formue på 194,2 milliarder dollar.

Europas rikeste, franskmannen Bernard Arnault, plasserer seg på tredjeplass i verden, med en formue på 177,1 milliarder dollar. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton-eieren hadde en vekst i formuen på 62,7 milliarder dollar i fjor.

Kollapsen

Flere av de rikeste i verden hadde det derimot tøffere, med enorme formuestap. Verst gikk det for kinesiske Colin Huang, som står bak bondeplattformen Pinduoduo. Huang tapte 42,1 milliarder dollar, eller 371 milliarder kroner i året som gikk.

Mest dramatisk ble det likevel for hedgefondforvalteren Bill Hwang, som ble anslått å ha en formue på rundt 20 milliarder dollar i første kvartal i fjor.

Mangemilliardæren var relativt ukjent helt til 26. mars i fjor, da hele verden skulle få øynene opp for hans risikable investeringer.

Det ble et brutalt fall for hedgefondforvalter Bill Hwang i Archegos i fjor. Vis mer

Gjennom hedgefondet Archegos hadde Hwang en rekke større derivatposisjoner, men denne fredagen skulle flere av disse bryte marginkravene. Dermed startet en lang rekke av verdens banker årets største tvangssalg.

I løpet av få dager skal hele Hwangs formue ha tapt.

– Dette må være en av historiens største enkelttap av personlig rikdom, sa Mike Novogratz, investor og tidligere Goldman Sachs-partner til Bloomberg den gang.

Det enorme tapet hadde store konsekvenser. Flere aksjer opplevde dramatiske fall da den enorme aksjebeholdningen ble tvangssolgt. Storbanker tapte milliarder.

Fremdeles pågår etterspillet etter den fatale fredagen flere steder i verden.

