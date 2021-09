Cathie Wood har solgt Tesla-aksjer for 1,7 milliarder i september

Forvalterstjernen lemper ut aksjer i elbilselskapet, som har bidratt til å sende de børsnoterte fondene hennes til værs.

Cathie Wood har tjent stort på å laste opp fondene sine med Tesla-aksjer. Hun har et kursmål på 3.000 dollar, mens elbilaksjen nå er på rundt 750 dollar. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Ark Investment har så langt i september kvittet seg med Tesla-aksjer for rundt 200 millioner dollar, eller 1,7 milliarder kroner, etter nye salg tirsdag.

Det fremgår i handelsoppdateringer fra investeringsselskapet til den suksessrike forvalteren Cathie Wood, omtalt av nyhets- og analysebyrået Bloomberg.

Wood har lenge vært positiv til Tesla på børs og har det som sin største investering i sine børsnoterte Ark-fond. Fortsatt sitter Wood på Tesla-aksjer for over fire milliarder dollar, en beholdning som bidro sterkt til at fondene hennes leverte knallsterk avkastning gjennom fjoråret.

Samlet har Ark-fondene solgt unna over en million Tesla-aksjer de siste fem månedene.

Det har skjedd samtidig som elbilaksjen har tikket oppover. Siden en årsbunn i mars, er den opp rundt 30 prosent. I fjor steg den over 700 prosent, mens den i år er kun er opp rundt tre prosent til en kurs på 751 dollar. Det tilsvarer en markedsverdi på rundt 746 milliarder dollar.

Forvalter Wood har et mye omtalt kursmål på Tesla-aksjen på 3.000 dollar innen 2025.

Ifølge Bloomberg har hun og investeringsteamet i september blant annet også lastet opp med aksjer i den nettbaserte handelsplattformen Robinhood og videokonferanseselskapet Zoom.

Satser på Wood-fall

Ark-fondene har tjent stort ved å satse på teknologiselskaper, gjerne de som driver med morgendagens teknologi, i løpet av oppturen det siste årene

I slutten av august ble det riktignok også kjent at veddemålene mot de børsnoterte fondene, kalt ETF’er, gjennom såkalte shortsalg, hadde steget til et rekordnivå.

De syv Ark-fondene lå inne med en shortinteresse på 11,35 prosent av de utestående aksjene, tilsvarende 3,95 milliarder dollar, eller rundt 36 milliarder kroner.

Wood: Ikke «bobletendenser»

Short-tallene kom etter at det ble kjent at Michael Burry hadde inngått et veddemål på kursfall i Ark Innovation gjennom salgsopsjoner.

Investoren ble rik og berømt etter å ha veddet mot amerikanske boliglån før finanskrisen, en handel som ble udødeliggjort i filmen «The Big Short».

Veddemålet fikk Wood med seg, og hun skrev følgende på sin Twitter-profil:

– Jeg tror ikke han forstår det fundamentale som skaper en eksplosiv vekst og investeringsmuligheter i innovasjonssektoren.

I etterkant sa Wood til CNBC at hun er uenig med ekspertene som har uttalt seg om et aksjemarked med «bobletendenser» – på grunn av høy prising.

Det blant annet fordi ingen ville vært kritiske til hennes investeringer dersom aksjemarkedet var i en «boble», forteller Wood til finansnettstedet, og påpeker at de isteden ville blitt «heiet frem» slik det var før dotcom-boblen sprakk.