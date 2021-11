Musk åpner for å bruke to prosent av formuen på å bekjempe sult

Etter en rekke medieoppslag og uttalelser ber Tesla-grunnleggeren FN om svar på hvordan to prosent av formuen hans kan løse sultproblemene. Er svaret godt nok, er løftet tydelig: – Vil selge Tesla-aksjer umiddelbart, og gjøre det.

Elon Musk er grunnlegger og sjef for elbilprodusenten Tesla. Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 23:30

Det skriver Elon Musk selv på Twitter.

Tidligere denne uken utfordret lederen for FNs matvareprogram (WFP) rikinger til å gi av sine enorme midler til å løse sultproblemene i verden, og trakk frem Tesla-grunnlegger Elon Musk og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos.

Det var i et intervju med Becky Anderson i CNN-programmet Connect the World at WFP-sjef David Beasley kom med oppfordringen til USAs 400 dollarmilliardærer om å gi mer penger for å sikre mat til alle som trenger det.

«Seks milliarder dollar for å hjelpe 42 millioner mennesker som bokstavelig talt kommer til å dø hvis vi ikke når dem. Det er ikke komplisert», sa Beasley.

Seks milliarder dollar tilsvarer om lag 50 milliarder kroner. Det utgjør om lag to prosent av Elon Musks formue, som ifølge Bloomberg er på nesten 289 milliarder dollar.

David Beasley er leder for FNs matvareprogram. Vis mer

Åpner for å selge Tesla-aksjer

Søndag sier Tesla-sjefen at han er klar til å selge Tesla-aksjer og bla opp to prosent av formuen, hvis FN-organisasjonen kan forklare konkret hvordan seks milliarder dollar kan ordne opp i sultproblemene.

«Hvis WFP kan beskrive i denne Twitter-tråden nøyaktig hvordan seks milliarder dollar vil løse verdens sultproblemer, vil jeg selge Tesla-aksjer umiddelbart og gjøre det», skriver Musk på meldingstjenesten Twitter.

«Men,» legger Musk til i en påfølgende melding. «Det må være med åpen rapportering, så offentligheten ser nøyaktig hvordan pengene brukes».

Har blitt mye rikere

FNs matvareprogram har i det siste satt søkelyset på de store problemene med sult, og i en fersk rapport pekte organisasjonen på på at halve Afghanistans befolkning, eller 22,8 millioner mennesker, står i akutt fare for å sulte.

Samtidig har verdiene blant verdens rikeste har skutt i verden etter coronakrisen.

CNN peker på at amerikanske milliardærer har økt sine verdier betraktelig under pandemien. Den samlede formuen deres har steget med 70 prosent i denne perioden til 5.040 milliarder dollar, ifølge tall fra gruppene Institute for Policy Studies og Americans for Tax Fairness, basert på data fra Forbes.

Tidligere denne måneden skrev Beasley på Twitter at det ble skapt én ny milliardær per 17. time under coronakrisen, men at det også døde 17.000 mennesker av sult i med samme mellomrom.

NB! Saken oppga tidligere feil tidsrom for antallet døde. Saken er endret 31. oktober kl. 23.30.

– Er dette akseptabelt? Jeg er ikke mot at noen tjener penger, men jeg ER mot at folk dør av sult når det er 400.000 milliarder dollar i formue i verden i dag», skrev Beasley.

Svarte på melding

Musks meldinger på Twitter kom som svar på en melding fra Dr. Eli David, som er ekspert på maskinlæring og kunstig intelligens. David påpekte at FNs matvareprogram skaffet seg 8,4 milliarder dollar i finansiering i fjor. «Hvordan løste ikke det verdens sult?» spurte han.

FNs matvareprogram viser imidlertid trolig til organisasjonens årlige behov for finansiering, og ikke til et beløp som skal kunne utrydde sult én gang for alle.

På organisasjonens egne nettsider omtales de 8,4 milliarder dollarene som ble samlet inn i fjor som et rekordhøyt beløp, finansiert utelukkende gjennom frivillige donasjoner. Men dette var fortsatt 5,3 milliarder mindre enn behovet, skriver WFP.

Organisasjonen ble i fjor tildelt Nobels fredspris, og trenger stadig påfyll av penger for å klare å sikre mat til 115,5 millioner mennesker i over 80 land. Programmet er blant de første til å redde liv i kriser som konflikt, flom, tørke, jordskjelv, orkaner og feilslåtte avlinger, skriver organisasjonen på sine nettsider.

En matrasjon fra FNs matvareprogram koster i snitt fem kroner.