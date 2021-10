EU og USA har løst krangel om aluminium og stål

USA og EU er enige om en løsning på konflikten om toll på aluminium og stål, ifølge Det hvite hus.

Dette bildet er fra testing av aluminium ved Hydros anlegg på Karmøy. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Løsningen ble kunngjort av Det hvite hus lørdag. President Joe Biden er i Roma der han deltar på G20-toppmøtet sammen med en rekke europeiske ledere.

Trumps regjering innførte tollen i 2018, og begrunnet tiltaket med at stål og aluminium produsert av utenlandske leverandører var en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, med henvisning til den såkalte artikkel 232.

Det vekket sterke reaksjoner blant USAs europeiske allierte, som svarte med å innføre toll på en lang rekke amerikanske produkter, som motorsykler, peanøttsmør, bourbon og jeans.

I følge Bloomberg vil avtalen kunne fjerne toll på handel for over 10 milliarder dollar (omlag 84 milliarder norske kroner) årlig.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, USAs handelsrepresentant Katherine Tai og handelsminister Gina Raimondo presenterte avtalen fra amerikansk side.

De opplyser at henvisningen til artikkel 232 ikke fjernes helt, men at en viss mengde europeisk stål og aluminium heretter kan eksporteres til USA tollfritt.

– Vi klarte å komme fram til en avtale som innebærer at EU fjerner tollen de innførte på amerikanske varer, sier Raimondo. Ifølge henne betyr avtalen at alt stål som eksporteres til USA via Europa, i sin helhet er produsert i Europa.

Avviklingen av tollsatsene ses som et sentralt steg i Biden-regjeringens forsøk på å normalisere forholdet over Atlanteren i etterkant av Trump-perioden.

– Tilhenger av fri handel

Norges store aluminiumsprodusent Norsk Hydro har vært blant selskapene som påvirkes av tollen. Blant annet har innkjøpet av aluminium blitt dyrere for selskapets pressverk i USA.

– Vi er ikke kjent med dette. Men Hydro er generelt tilhenger av fri og rettferdig handel av aluminium i verden, og mener det er til det beste for alle, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til E24.

– Har tollen skapt utfordringer for Hydro?

– Hydro har stor aktivitet med ekstruderingsverk i USA, og tollen som ble innført har gitt høyere aluminiumspriser i USA. Det har gitt våre pressverk høyere kostnader i innkjøpene av aluminium til videreforedling. Men det har igjen gitt høyere priser til kundene. Så de som i størst grad har tapt på dette er amerikanske forbrukere og industrikunder, sier Molland.

Ifølge Molland produserer USA mindre aluminium enn Norge, og landet er derfor sterkt avhengig av import.

– Tollsatsen har satt en ny pris i markedet i USA som har blitt betalt av amerikanske forbrukere, sier Molland.

Skapte bekymringer i Hydro

Det var i 2018 at USA under president Donald Trump innførte toll på stål og aluminium fra EU, Canada og Mexico. Den gang ble utviklingen møtt med bekymring fra Norsk Hydro.

– Risikoen er at dette eskalerer, og at europeisk industri og aluminiumsindustrien rammes, sa Molland til E24 i mai 2018.

Han understreket da at det ikke er mye aluminium som eksporteres direkte fra Norge til USA, men at Hydro eksporterer noe fra Tyskland og Qatar til USA. I tillegg ville Hydros pressverk i USA få høyere pris på sine produkter, påpekte han.

Hydro driver blant annet anlegg for bilproduksjon og gjenvinning av brukte drikkebokser i Tyskland.

Dyrt stål i USA

Løsningen kommer etter en periode med kraftig økte priser på råvarer verden over, inkludert aluminium og stål, og på energivarer som olje, gass, kull og strøm.

Aluminiumsprisen på London Metal Exchange har den siste tiden vært oppe i over 3.000 dollar tonnet, men har siden avtatt til rundt 2.700 dollar tonnet.

Grepet fra Biden kan ifølge Reuters potensielt bidra til å dempe stålprisene i USA, som har toppet seg på 1.900 dollar per tonn den siste tiden. Det har også bidratt til økte priser på biler.

Reuters skriver at Trumps toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium vil bestå, men at en betydelig andel av europeisk ståleksport til USA i praksis vil være unntatt. Europa eksporterte rundt fem millioner tonn stål årlig til USA før Trump innførte toll, skriver nyhetsbyrået.