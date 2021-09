Oljefondet utelukker fire kinesiske selskaper

Norges Bank har besluttet å utelukke fire selskaper fra Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet.

Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Selskapene hovedstyret har bestemt seg for å utelukke er China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd, Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd, Tong Ren Tang Technologies Co Ltd og China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd, opplyser oljefondet.

Årsaken til utestengelsen er det som beskrives som uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade.

Hovedstyret har samtidig besluttet å oppheve utelukkelsen av Hanwha Corp. Selskapet har vært utelukket siden 2008 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Beslutningen er basert på Etikkrådets opplysninger om at selskapet ikke lenger har noen virksomhet knyttet til klasevåpenproduksjon. Selskapet selv har bekreftet dette.