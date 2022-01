Kjendisenes elleville padel-satsing: Skal investere 500 millioner - minst

I 2018 spilte Thor Hushovd og Bjørn Maaseide sin første padel-match på hytten til fyrst Albert av Monaco. Snaut fire år senere står de to kompisene i spissen for en padel-satsing på over 500 millioner kroner.

Thor hushovd er styreleder i selskapet Interpadel, mens Bjørn Maaseide er administrerende direktør. Vis mer

Bjørn Maaseide spilte sin første padel-kamp på hytten til fyrst Albert av Monaco. Nå bygger han selv padel-bane på hytten på Sørlandet. - Jeg er helt hektet