Mikhail Fridman mister kontrollen i Letterone

Den russiske oligarken og hans businesspartner Petr Aven har trukket seg fra styret i det London-baserte investeringsselskapet. Eierskapet fryses.

Mikhail Fridman Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Storbritannias tidligere handelsminister Mervyn Davies overtar kontrollen for investeringsselskapet. Han bekrefter til Financial Times at de to oligarkene har trukket seg fra styret.

EU innførte tidligere denne uken sanksjoner mot både Mikhail Fridman og Petr Aven som er den direkte konsekvensen til at de nå trekker seg ut av styret.

Ifølge Davis har Fridman og Aven godtatt at de ikke skal være involvert i virksomheten. Han forteller også at eierskapet deres nå fryses, og at de ikke vil ha noen rettigheter, eller rett på utbytter. De vil heller ikke ha muligheten til å selge aksjene de eier.

Fridman sier at dette er «er det rette å gjøre for selskapet», ifølge avisen.

Storeier i Wintershall DEA

De to eid noe under 50 prosent av investeringsselskapet, noe som har ført til at det har unngått sanksjonene, ifølge FT.

Letterone er storaksjonær i Wintershall DEA, og har ifølge Upstream en eierandel på 33 prosent i oljeselskapet. Oljeselskapet er en av de største aktørene på norsk sokkel, og har også vært involvert i utbyggingen av den omstridte gassrørledningen Nord Stream 2.

Tidligere onsdag varslet Wintershall DEA milliardtap knyttet til rørledningen, som tyske myndigheter før helgen stoppet godkjenningsprosessen til.

Ukrainsk bank vil «overføre aksjer»

Ved siden av eierskapet i Letterone er Fridman og Aven også storeiere i den ukrainske banken Alfa Bank. Banken sa tidligere onsdag at den vil «overføre aksjer» eid av personer som er ilagt internasjonale sanksjoner «til annet eierskap», ifølge Reuters.

Banken sier at de var i gang med forhandlinger med store polske og ukrainske selskapet, samt private investorer rundt «overføring av aksjene», uten at det ble gitt ytterligere detaljer rundt hva det vil si i praksis.

Da EU innførte sanksjonene gikk unionen hardt ut mot Fridman og Aven. I begrunnelsen het det at de to var «engasjert i Kremls forsøk på å løfte de vestlige sanksjonene» som tidligere er innført mot Russland.

«I 2018 besøkte Fridman og Aven Washington på et uoffisielt oppdrag for å formidle den russiske regjeringens budskap om amerikanske sanksjoner, og motsanksjoner fra Russland», skrev EU.