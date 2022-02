Equinor stiger på børs etter planlagt Russland-exit

Samtidig holder Oslo Børs seg stabilt i positivt terreng.

Hovedindeksen har i løpet av den første timen med handel vært i både positivt og negativt terreng, og ligger i 12-tiden opp 0,9 prosent.

Samtidig steg børskjempen Equinor 3,4 prosent fra start. Oppgangen har tiltatt, og er i 12-tiden opp 4,05 prosent.

Det skjer etter helgens nyheter om at de planlegger å trekke seg ut av Russland. Selskapet understreker at det forventer å måtte ta tap når de trekker seg ut.

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina. Den representerer et forferdelig tilbakeslag for verden, og våre tanker går til alle dem som lider som følge av det militære angrepet, sier konsernsjef Anders Opedal konsernsjef i Equinor.

Ti minutter før handelen startet meldte Oslo Børs at Idex Biometrics-aksjen ble pauset i påvente av en melding fra selskapet . Selskapet melder at de lanserer betalingskort i Sverige med utfordrerbanken Rocket og Idemia.

Før børsåpning har blant annet Norwegian kommet med melding om at de vil lease flere nye Boeing-fly . Aksjen faller 0,9 prosent etter nyheten.

I morgentimene meldte også Zaptec at konsernsjefen går på dagen . Det fordi han vil jobbe med sine egne investeringer, skriver selskapet. Aksjen falt bratt fra start, og ligger i 12-tiden med en nedgang på 3,3 prosent.

Kongsberg Gruppen-aksjen stiger samtidig mer enn fem prosent. Selskapet er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Petronor E&P stiger 9,86 prosent på sin første dag på hovedlisten.

– Liten tvil om en turbulent dag

Investeringsdirektør Leif Rune Rein i Nordea Liv sier det er liten tvil om at dette blir en turbulent dag.

– Det har vært overraskende stabilt i Asia, mens amerikanske futures faller.

Rein peker på at børsene steg fredag og at også torsdag var en god dag i aksjemarkedet.

– Folk så på det som en kjøpsmulighet. Markedet pleier ikke falle så mye i geopolitisk usikkerhet, sier Rein som også peker på at markedet da kan ha blitt lettet over mindre sanksjoner enn ventet.

Nå har det kommet et rush av sanksjoner i løpet av helgen.

– Så hvis lettelser på grunn av sanksjoner var grunnen til oppgangen før helgen, er den borte nå. Nå har risikoen økt i markedet, og markedet er redd og usikkert.

BP trekker seg ut av russiske Rosneft

Samtidig falt BP-aksjen syv prosent på London-børsen ved åpning.

Oljegiganten BP eier i dag 19,95 prosent av Rosneft, men det skal det nå bli slutt på. I en pressemelding søndag kveld gjør selskapet det kjent at det vil forlate Russland.

BP-styreleder Helge Lund sier i en uttalelse at Russland angrep på Ukraina er en «aggressiv handling» som har tragiske konsekvenser.

– BP har operert i Russland i over 30 år, og har jobbet briljant med russiske kolleger. Men, denne militære handlingen representerer en fundamental endring. Det har ledet BP-styret til å konkludere med at vår involvering i statseide Rosneft, enkelt og greit ikke kan fortsette, sier Lund.

Selskapet understreker at det vil ta tap i forbindelse med situasjonen. En talsperson for selskapet opplyser at nedskrivningen kan komme opp i 25 milliarder dollar, tilsvarende 223,5 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Blandet stemning i Asia

Etter en dramatisk helg i Ukraina er det blandet stemning på børsene i Asia og Stillehavsområdet mandag. EU og land som USA, Storbritannia og Tyskland gikk lørdag kveld inn for å utestenge flere russiske banker fra det globale betalingssystemet Swift. Det var en av flere nye sanksjoner som ble foreslått i en felles uttalelse.

I tillegg har de samme landene varslet at de vil fryse midlene til den russiske sentralbanken. Russlands sentralbank øker styringsrenten til 20 prosent, fra tidligere 9,5 prosent.

Oljeprisen faller fra nattens toppnivå

Ett fat av nordsjøoljen brent spot koster i 08:30-tiden 101,9 dollar. Det etter at nordsjøoljen i 08-tiden lå på 103,4 dollar fatet.

Forrige uke steg oljeprisen kraftig etter at Russland invaderte Ukraina. Ettersom flere land varslet at de ville bruke av sine reserver falt prisen tilbake under 100 dollar fatet.