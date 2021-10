Norges Banks foretrukne indeks: Sterkeste krone siden 2019

Kronen er på sitt sterkeste siden juli 2019, målt ved Norges Banks foretrukne indeks. Det er en god nyhet for de reiseglade, for det gjør utenlandsreiser litt billigere.

Den siste tiden har kronekursen styrket seg betraktelig, etter at coronakrisen i fjor bidro til en solid kronesvekkelse.

Siden i fjor har prisene på både olje og gass skutt i været, spesielt nå i høst. Oljeprisen ligger for tiden på 84 dollar fatet, og gassprisen ligger for tiden på rundt ti kroner kubikkmeteren. Det har ifølge analytikerne bidratt til at kronen nå styrker seg igjen.

Den viktige kroneindeksen I44 ble mandag notert på 105,24 poeng. Det er den sterkeste målingen for indeksen siden 19. juli 2019, ifølge Norges Banks nettsider.

I44-indeksen måler kronens styrke mot 44 av Norges viktigste handelspartneres valutaer. Det er denne indeksen rentekomiteen i Norges Bank studerer når den setter renten.

En sterkere krone mot euro gjør det billigere for nordmenn å veksle kroner til euro for en ferietur i Europa, og det gjør import av varer til Norge billigere. Samtidig vil det isolert sett dempe inntektene til eksportører med inntekter i euro, som for eksempel lakseoppdrettere.

Da kronen i fjor nådde uvanlig svake nivåer fikk det konsekvenser for næringslivet. Harley Davidson-importør Svein Erik Nilsen fortalte i fjor til E24 at han tapte 250.000 kroner på importen av en del motorsykler, fordi kronen svekket seg kraftig mot dollar da han skulle gjøre opp.

Solid styrking mot euro

Slik ligger kronen an mot noen andre valutaer mandag kveld:

en euro er verdt 9,77 kroner, fra 10,47 kroner ved nyttår

en dollar er verdt 8,42 kroner, fra 8,57 kroner ved nyttår

en svensk krone er verdt 97 øre, fra 1,04 kroner ved nyttår

Energiprisene er noe av det som driver kronekursen, påpekte sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management overfor E24 i forrige uke.

– Det har plutselig blitt et tema som er viktig for investorer overalt, og de ser etter hvilke land eller valutaer som tjener på det, og da er norske kroner en vinner, i likhet med andre store eksportører av olje og gass, sa han da.

Tidenes handelsoverskudd i september

I september bidro høye priser på olje og gass til Norges høyeste handelsoverskudd noensinne.

Norge eksporterte naturgass for 48,7 milliarder kroner i september, nær en syvdobling fra september i fjor og 10 milliarder kroner over forrige rekord

Oljeeksporten endte på 30,4 milliarder kroner i september, mer enn en dobling fra september i fjor