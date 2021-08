Coronatrøbbel for oppdretter: Frykter å gå tom for oksygen til laksen

En ny bølge med smitte og sykehusinnleggelser i USA har skapt mangel på flytende oksygen, og tvinger Atlantic Sapphire til drastiske skritt for å redde laksen i sitt Miami-anlegg. Aksjen stuper 22 prosent.

OKSYGENMANGEL: Johan Andreassen (midten) og Atlantic Sapphire får ikke tak i nok flytende oksygen til sitt landbaserte oppdrettsanlegg i Miami. Vis mer

– Vi befinner oss i en situasjon uten sidestykke.

Johan Andreassen, sjef og storeier i Atlantic Sapphire, oppdaterte sine medinvestorer i en telefonkonferanse torsdag kveld.

Den landbaserte lakseoppdretteren har slitt med flere tekniske problemer og omfattende fiskedød det siste året, og nå har det oppstått en ny situasjon som gir sand i maskineriet.

USA er nemlig rammet av en fjerde smittebølge av coronaviruset, og antall sykehusinnleggelser har skutt i været. Samtidig brukes en ny og mer effektiv behandlingsmetode der pasientene får tilført oksygen gjennom nesen i stedet for munnen.

– Dette har skapt mangel på flytende oksygen i markedet, og vi føler oss ikke trygge på å sikre nødvendig tilgang for fisken vår, sa Andreassen.

Atlantic Sapphire bygger et enormt anlegg for landbasert oppdrett av laks utenfor Miami. Stabil tilførsel av oksygen til vanntankene er kritisk for fiskens overlevelse.

– Inntil videre har vi tatt grep for å redusere forbruket av oksygen. Blant annet har vi redusert temperaturen i anlegget og stoppet fôring av fisken, slik at den slutter å vokse. Vi har også slaktet 100.000 fisk på en noe lavere vekt enn planlagt, sier Andreassen.

Atlantic Sapphire-aksjen stuper 22 prosent en snau time etter børsåpning fredag.

– Naturligvis veldig kostbart

Under gårsdagens konferanse ble det stilt spørsmål fra en analytiker om hvor lenge selskapet kan klare seg i dagens situasjon.

– Nå har vi skåret til beinet med tanke på eget forbruk, og preserverer fisken. Det korte svaret er at laksen kan leve i flere uker uten mat. Men for oss er det naturligvis veldig kostbart, det er som en oljerigg som ikke produserer olje, sa Andreassen.

Han la til at han håpet at selskapet kunne starte å fôre laksen igjen snart, men at man for all del vil unngå å gå tom for oksygen.

– Vi tror dette går bra, men situasjonen får naturligvis høy oppmerksomhet hos oss, sa Andreassen.

Atlantic Sapphire har totalt én million fisk som er tilgjengelig for slakting i løpet av 2021, tilsvarende en produksjon på rundt 3.000 tonn.

Har tapt 1,2 mrd.

Atlantic Sapphire gikk med 453 millioner kroner i underskudd i første halvår av 2021, av en omsetning på 29 millioner kroner.

De siste fem årene er det akkumulerte tapet på over 1,2 milliarder. Før sommerferien måtte investorene bla opp over én milliard i ny egenkapital.

E24 skrev på det tidspunktet at hverken Andreassen eller makker Bjørn Vegard Løvik, som var største eiere i Atlantic Sapphire gjennom deres felleseide selskap Alsco med 12 prosent av aksjene, tegnet seg i emisjonen. De ble dermed vannet ut til 10,7 prosent.

Heller ikke eiendomsmilliardær og styremedlem Runar Vatne, da selskapets tredje største eier med 5,6 prosent, satser nye penger på lakseselskapet, og ble vannet ut til fem prosent.

– De har vært flinke til å pumpe opp kursen, før en emisjon som vi egentlig visste ville komme. Det er imponerende at de bruker ti dager på å pumpe opp kursen, sa investor Svend Egil Larsen til E24 om emisjonen i juni.

Aksjen er mer enn halvert siden toppen på 150 kroner i februar, og ned 34 prosent fra siste emisjonskurs 4. juni.

Nå jobbes det med å sikre finansiering til neste utbyggingsfase for Miami-fabrikken, som er anslått å koste nær to milliarder kroner. Selskapet planlegger å finansiere en stor del av dette beløpet med gjeld, og er i dialog med sin hovedbankforbindelse DNB.

Målet er å nå en produksjonskapasitet på 220.000 tonn innen 2031.