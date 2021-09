Kraftig passasjervekst for Norwegian i august: – Dette har vi jobbet hardt for

Flyselskapet Norwegian fortsetter den sterke utviklingen gjennom sommeren. Nå utvides rutetilbudet etter økt pågang.

Konsernsjef Geir Karlsen, Norwegian.

Flyselskapet Norwegian fraktet 790 220 passasjerer i august, en økning på 152 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Alle som jobber i Norwegian gleder seg over den positive utviklingen. Dette har vi jobbet hardt for, og vi skal fortsette å levere gode kundeopplevelser samtidig som vi arbeider for å drive så effektivt som mulig, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Øker rutetilbudet

Antall bestillinger av flyreiser fremover øker også.

Det i takt med at Norwegians rutetilbud stadig utvides, at flere blir fullvaksinerte og fordi EU-/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved grensepassering, ifølge selskapet.

«Med bakgrunn i den økte etterspørselen er rutetilbudet for høstsesongen økt ytterligere», heter det i en melding.

Tilpasses kontinuerlig

Norwegian-sjefen påpeker at selskapet har gjenåpnet flere ruter som har vært fryst siden pandemien startet.

Det er nå mulig igjen å reise til flere byer i Europa, som Pisa, Edinburgh, München, Praha og Wien, ifølge toppsjefen.

– Vi vet at pandemien fortsatt kan påvirke folks mulighet til å reise, men den positive trenden fortsetter og vi tilpasser oss utviklingen kontinuerlig, sier Karlsen.

Positiv trend

Passasjertrafikken i august følger en positiv utvikling for Norwegian gjennom sommeren.

Norwegian nær doblet antall passasjerer i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig mottok flyselskapet det høyeste antallet billettbestillinger siden før coronapandemien.

Også i juni fløy dobbelt så mange med Norwegian sammenlignet med samme måned i kriseåret 2020. Samtidig startet selskapet å gjenoppta flyvninger til flere steder i Europa.

Kraftig kapasitetsøkning

Norwegian hadde 38 fly i drift i august, mot 33 i juli, og 15 i juni. Den gjennomsnittlige reiseavstanden økte med 12 prosent i august, sammenlignet med samme måned i fjor.

Den totale kapasiteten (ASK), som måler antall setekilometer selskapet har fløyet, økte med 129 prosent sammenlignet med august i fjor.

Passasjertrafikken (RPK), som måler antall setekilometer med passasjerer i setene, var samtidig opp 168 prosent.

Den såkalte fyllingsgraden eller kabinfaktoren, som viser hvor stor andel av flyets seter som er benyttet, var på 72,6 prosent – opp 10 prosentpoeng. Den var på 74,4 prosent i juli.

Enhetsinntekten, inntekten per tilgjengelig setekilometer (RASK) var på 0,38 kroner i august, mot 0,43 kroner foregående måned.

