Hun sprenger alle rekorder for tilbakekjøp av aksjer

Equinors finansdirektør Ulrica Fearn vil i år kjøpe tilbake aksjer for titalls milliarder kroner. Professor Thore Johnsen peker på to årsaker til at tilbakekjøp er i vekst også i Norge.

Equinors konserndirektør for finans, Ulrica Fearn, kunne nylig annonsere et rekordstort program for tilbakekjøp av aksjer. Vis mer