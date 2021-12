Kokk eier Tesla-aksjer for åtte millioner: – Kritikerne graver ikke dypt nok

Teslas hete børsstemning dempet seg på starten av 2021, men nå ligger aksjen an til et nytt vekstår – der nordmenn kastet seg videre over Elon Musk-selskapet.

SATSER PÅ TESLA: Per Tarjei Åsvold er en av flere tusen norske aksjonærer i Wall Street-noterte Tesla. Vis mer

For kokk og Tesla-aksjonær Per Tarjei Åsvold var det aldri aktuelt å selge unna da det gikk trått tidligere i år, og bergenseren har så langt truffet med å overse flere aksjeeksperters salgsanbefalinger.

Han sitter nå på Tesla-aksjer for over åtte millioner kroner etter årets oppgang, ifølge oversikter E24 har sett.

Åsvold mener Tesla-skeptikerne kun pirker på overflaten når de vurderer selskapets verdi og potensial.

– Kritikerne graver ikke dypt nok, sier han, og fremhever at «Tesla er involvert i ekstremt mye» og at han derfor ser på aksjeposten som å være investert i et børsnotert fond (ETF).

– Tesla-aksjonærer blir ofte kritisert for være for glad i aksjen og handle på tro?

– Min filosofi er å legge vekk følelser og se på fakta. Jeg er langsiktig og kunne ikke brydd meg mindre om at Tesla-aksjen er volatil og at aksjemarkedet er syklisk og går fra vekst til verdi. Om kursen faller voldsomt så er det bare positivt, så lenge det ikke er det fundamentale som endrer seg, sier Åsvold.

Det er mye følge med på for investorene som er interessert i Tesla-aksjen. Tidligere i år ble selskapet det sjette i amerikansk historie som nådde en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar. Vis mer

Store svingninger

Med kun noen uker igjen av børsåret, er aksjeoppgangen for det mye omtalte elbilselskapet på rundt 30 prosent, som følger fjorårets hopp på over 700 prosent.

Tesla-aksjen begynte imidlertid året med et markant fall i februar, der blant annet den skyhøye prisingen, gjerne målt i aksjekurs i forhold til inntjening/fremtidig inntjening, fikk større oppmerksomhet i aksjemarkedet.

Sikring av aksjegevinster og langt mindre investorinteresse for vekstselskaper, som har den store inntjeningen i fremtiden, ble også trukket frem som årsak til nedgangen.

Helt på tampen av året har Tesla-aksjen mistet noe av oppgangen fra i høst, men som også tidligere i år er svingningene fra dag til dag ofte store.

For eksempel falt aksjen tungt da Tesla-sjef Elon Musk varslet storsalg av aksjer på Twitter i høst, men allerede kort tid etter var mye hentet inn.

Tesla-aksjonær Åsvold har selv bestilt seg to biler fra elbilselskapet, men ikke tatt levering ennå. Her avbildet ved to av bilene i nabolaget i Bergen. Vis mer

– Største posisjonen i Norge

Nordmenn står imidlertid støtt i kursbevegelsene.

Tall E24 har hentet inn viser at norske aksjeinvestorers eksponering mot Tesla overordnet også har økt gjennom 2021.

Per midten av desember har norske Nordnet-kunder aksjer i Tesla til en verdi på 3,7 milliarder kroner, fordelt på 6.923 kunder.

I starten av januar var verdien til sammenligning 2,3 milliarder kroner, fordelt på 5.858 kunder.

– Tesla er den største posisjonen i Norge, basert på markedsverdi, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet om dagens Tesla-tall.

Han understreker at Tesla er et selskap som svinger mye på børs.

– Bare i år har selskapet svingt fra 500 dollar til over 1200 dollar. Slikt sett blir man naturlig «vant» med svingninger og således noe du er bevisst på som aksjonær. Som et av verdens største selskaper er Tesla også et av de mest eide aksjene for fond og institusjonelle investorer.

– Ser du noen årsaker til at Tesla ikke er like hardt rammet av den delvis mindre appetitten for vekstaksjer?

– Jeg tror mye av grunnen er deres størrelse, både på børs, men også i kulturen. Tesla har mange ivrige aksjonærer som har vært med i en årrekke. I tillegg har selskapet levert bedre enn ventet gjennom året, som har bidratt til å underbygge troen blant investorer enda mer, svarer Johannesen.

Skyhøy avkastning

Åsvold gikk inn i Tesla-aksjen rundt våren 2019, som betyr at han på sine første kjøp har en avkastning på nær 2.000 prosent. Da coronakrisen herjet og samfunnet stengte ned i 2020, kjørte han inn mer penger – slik som mange andre nordmenn.

– Jeg kunne ikke så mye om Tesla da jeg først kjøpte, men det handlet mye om at jeg er opptatt av klima og miljø. Og så begynte jeg å sette meg inn i det under corona og anslår at jeg har brukt minst 1.000 timer på det siden da.

Han har også handlet andre aksjer gjennom pandemien, men er uenig med ekspertenes sterke anbefaling om at pengene alltid må spres i flere aksjer.

– Diversifisering for diversifiseringens skyld er for idioter. Når jeg mener Tesla har potensial til å vokse så mye, hvorfor skal jeg da investere mye i andre aksjer der avkastningen ikke er like høy.

– Jeg tenker på det som at jeg har et klippekort med bare ti investeringer og tenker godt gjennom når jeg først gjør det, sier Tesla-aksjonæren.

– Handler om å gjøre det rette

Åsvold har gjort flere egne regnestykker og analyser.

Som enkelte andre aksjonærer, slik som den profilerte ARK-forvalteren Cathie Wood og flere småaksjonærgrupper, har han basert på disse massive forventninger til børsverdien de neste 20 årene.

Den mest positive analysen hans – et såkalt bull case – tar blant annet utgangspunkt i at Tesla i 2040 selger 25 millioner biler for 30.000 dollar per stykk, med en bruttomargin på 40 prosent.

Samtidig må Tesla lykkes innen blant annet full selvkjøring (FSD), batterier, solenergi, robottaxi og roboter (Tesla Bot).

– Jeg mener Tesla da kan nå en markedsverdi på 60 til 80 billioner dollar i 2040. Det høres helt absurd ut, men jo mer jeg undersøker, desto mer sannsynlig virker det, sier Åsvold.

– Men jeg vil uansett være fornøyd med min investering om det ikke skjer. Det handler om å gjøre det rette, legger han til.