Mowi-sjefen hadde en total lønn på 16,8 millioner kroner i fjor

Sjefen i verdens største oppdrettsselskap, Ivan Vindheim, får med det en større total kompensasjon enn i 2021.

Ivan Vindheim ble konsernsjef i Mowi i november 2019, og tok over etter Alf-Helge Aarskog.

Konsernsjef Ivan Vindheim i oppdrettskjempen Mowi hadde en total kompensasjon fra selskapet på 1,663 millioner euro i 2022. Det viser selskapets årsrapport onsdag.

Omregnet i norske kroner gir det en total lønn på 16,8 millioner kroner, basert på snittkursen for hele året.

Konsernsjefens lønn er fordelt på 702.000 euro i fastlønn, 202.000 euro i kontantbonus og 755.000 euro i utøvde aksjeopsjoner.

Til sammenligning hadde Vindheim en total lønn på 16,4 millioner 2021-kroner året før.

Før Vindheim tok over sjefsstolen i Mowi i november 2019, jobbet han som finansdirektør i selskapet i syv år.

Rekordår

Oppdrettskjempen kunne i fjor notere et rekordår og hadde for første gang i Mowis 60 år lange historie en inntjening på over én milliard euro, tilsvarende rundt 10,9 milliarder kroner.

Pengene rant inn takket være høye laksepriser, selv om en del ble spist opp av økte kostnader.

Som følge av dette foreslo lakseoppdretteren i februar å betale et kvartalsvis utbytte på 1,7 kroner per aksje til sine eiere, totalt 879 millioner kroner.