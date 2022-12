Musk ber Tesla-ansatte jobbe frivillig etter aksjeras

Tesla-sjef Elon Musk ber selskapets ansatte beholde roen etter at aksjekursen har falt nesten 70 prosent i år.

Tesla-sjef Elon Musk oppfordrer selskapets ansatte til å kvitte seg med bekymringer rundt den fallende aksjeverdien.

– Ikke vær for bekymret rundt galskapen i aksjemarkedet. Når vi kan vise til fortsatt glimrende innsats, kommer markedet til å anerkjenne det, skriver Musk i en epost til de ansatte og som Reuters har fått sett.

Han ber de ansatte om å levere flere biler før utgangen av nåværende kvartal etter at Tesla har tilbudt rabatter på bilsalg i USA og Kina.

– Trå til for fullt de neste få dagene, og still frivillig opp for å hjelpe, hvis det er mulig. Det kommer til å utgjøre en reell forskjell, skriver Musk.

Tesla-aksjen tok seg opp igjen onsdag etter et fall på 11 prosent dagen før.

Musk oppfordrer de ansatte til å heve blikket.

– Jeg har stor tro på at Tesla på lang sikt kommer til å bli verdens mest verdifulle selskap, skriver han i eposten.

Historisk nedtur

Elbilprodusenten er bare dager unna det som ser ut til å bli selskapets verste måned, kvartal og år på børsen.

Tesla-aksjen har rast nesten 70 prosent siden nyttår. For kvartalet er aksjen ned nær 59 prosent før de tre siste handelsdagene, mens aksjen så langt i desember har falt nesten 44 prosent.

Siden børsnoteringen i 2010 har Tesla-aksjen bare falt ett år tidligere, i 2016, hvor fallet var på 11 prosent.

Elbilprodusenten var verdt rundt 1.112 milliarder dollar ved utgangen av 2021. Etter onsdagens handel er markedsverdien 353 milliarder dollar.

Det betyr at mer enn 750 milliarder dollar i papirverdier har forduftet fra Tesla så langt i år.

Musk ned fra tronen

Generelt har 2022 vært et tungt år i aksjemarkedene, med bekymring som kraftig prisvekst og høyere renter. Det har gått særlig utover teknologi-aksjer som Tesla.

Samtidig har elbilprodusenten blant annet hatt utfordringer ved fabrikken sin i Shanghai, der 2022 har vært preget av nedstenginger og strenge coronarestriksjoner.

I tillegg er Elon Musk blitt anklaget for å bruke for mye tid på Twitter og for lite på Tesla. Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar tidligere i år, og gikk inn som toppsjef også i det selskapet

Elon Musk er både toppsjef i Tesla og selskapets største aksjonær. Mye av formuen hans kommer i form av Tesla-aksjer.

Raset for Tesla har bidratt sterkt til at formuen til Musk er mer enn halvert i år.

Bloomberg beregner nå at hans formue er på 132 milliarder dollar, en nedgang på 138 milliarder dollar i år. Ingen andre i verden har sett formuen forvitre i større grad enn Musk det siste året.

Musk er også vippet ned fra tronen som verdens rikeste. Franske Bernard Arnault tok over førsteplassen på Bloombergs milliardærindeks tidligere i år.