Norwegian trapper opp og vil ikke miste markedsandeler: – Dette er en risiko som er riktig å ta

Norwegian forberedte seg på at trafikken ikke ville øke noe særlig før neste år. Nå merker de økt etterspørsel og svarer med nye ruter og flere fly i trafikk. Toppsjefen sier de må finne balansen mellom å sikre markedsandelene og ikke tape penger.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Arkivbilde. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Oppdatert: 17. juni 2020 10:29 , Publisert: 17. juni 2020 09:10

– Hvis vi fortsatt skal være det selskapet vi vil være, med den markedsposisjonen og merkevaren vi ønsker å ha, så må vi ta en kalkulert risiko, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Onsdag morgen kom nyheten om at Norwegian åpner 76 nye ruter, både i Norge og fra Norge til Europa.

Det betyr at om lag 200 piloter og 400 kabinansatte hentes tilbake fra permittering, slik at totalt 300 piloter og 600 kabinansatte vil være på jobb. Antallet fly i luften skal økes fra 8 til 20.

Norwegian trapper nå opp virksomheten sin raskere enn planlagt:

– Ja, dette er raskere sammenlignet med våre opprinnelige planer. I det verste scenarioet skulle vi ha syv fly i luften frem til april 2021, men vi har også sagt at hvis etterspørselen kommer og reiserestriksjonene bedres, så vil vi møte det, sier Schram.

Han peker også på at konkurrentene har «begynt å røre på seg».

– Så vi mener dette er en risiko som er riktig å ta nå, gitt at kundene ønsker å fly og at Europa åpnes opp også i sør.

– Dere skal nå fly i Norge og Europa. Har dere vurdert å fyre opp langdistanseflyene deres også?

– Vi følger dette svært nøye og det har vært med i vurderingene våre, men vi mener det er for tidlig, sier Schram og fortsetter:

– Reiserestriksjonene er for strenge og etterspørselen er foreløpig for liten. I tillegg er de flyene dyre å drive og man er enda mer avhengig av at de fylles opp for at det skal være lønnsomt.

En krevende avveining

Denne opptrappingsfasen som både Norwegian og andre flyselskaper som SAS går inn i er svært kritisk.

Hvis man er for treg med å sette inn fly og åpne ruter kan man miste markedsandeler til konkurrenter og gå glipp av inntekter. Hvis man er for rask risikerer man å fly tomme fly, pådra seg for mye kostnader og gå med store tap.

– Setter vi inn hele apparatet med en gang vil selskapet velte, sa Norwegian-sjefen i slutten av april.

Jacob Schram sier onsdag morgen at de prøver å balansere hensynet mellom å beskytte markedsandelene sine, samtidig som «cash burn» ikke blir for stor – altså hvor mye penger som renner ut av kassen hver måned under krisen.

Norwegian har tidligere anslått at de i dagens «dvalemodus» brenner av rundt 300 til 500 millioner kroner i måneden.

– Så dette er balansen vi må finne. Men de 67 rutene vi nå åpner er flyginger som ligger kort frem i tid fra juli til slutten av september, så inntektene kommer relativt hurtig, sier Schram og fortsetter:

– Det gjør at vi klarer å få dette til å bidra kontantmessig positivt hvis etterspørselen holder seg slik den ser ut nå.

– Er det aktuelt å trappe opp mer i år enn det dere annonserer nå, eller blir det først til neste sommerprogram igjen?

– Vi kan løpende justere dette hvis vi ser at markeder åpner seg enda mer, at etterspørselen øker og at konkurrenter også åpner opp. Men vi må nok være litt mer forsiktige enn andre, selv om dette vi nå gjør kan anses som et aggressivt markedsmessig grep, sier Schram.

– Men vi mener vi nå satser på relativt trygge ruter med god etterspørsel.

Trenger fortsatt penger senere i år

I forbindelse med at Norwegian fikk vedtatt regningspakken sin tidligere denne våren presenterte selskapet ulike scenario for fremtiden.

Hovedscenarioet var en såkalt «slow recovery», der man fortsatte med dagens syv til åtte fly frem til andre kvartal (påsken) neste år, med en gradvis opptrapping utover i 2021.

Det andre scenarioet, «early recovery», innebar en gradvis opptrapping allerede fra andre halvår 2020, men også med høyere oppstartskostnader inn i lavsesongen på vinteren 2020/2021.

I dette andre scenarioet advarte selskapet om en «betydelig likviditetsrisiko» nærmere årsskiftet 2020/2021, før man kunne vente en bedring utover våren og sommeren.

– Når dere nå trapper opp tidlig, pådrar dere dere kostnader som vil være med dere gjennom lavsesongen til vinteren?

– Vi har hele veien vært tydelige på at vi vil trenge mer penger i 2020. Det er ikke endret og dette blir uansett en helt unormal sommer for bransjen og Norwegian, sier Schram og fortsetter:

– Selv om dagens nyhet er en gladmelding, så er dette langt ifra hva en sommer skal være og sommeren finansierer jo vanligvis store deler av vinteren.

Norwegian-sjefen peker samtidig på at selskapet også har en fleksibilitet fremover:

– Vi har gjennom denne krisen blitt vant til å trappe opp og ned kapasiteten. Vi vil også kunne trappe ned ved en ny oppblomstring av viruset. Vi har flinke norske ansatte som også har gode permitteringsregler i Norge, som bidrar til å gjøre dette mulig, sier Schram.