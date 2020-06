Tysk aksje stupte etter påstander om juks: Oljefondet kan ha tapt 1,1 milliarder

Denne uken ble det kjent at det tyske betalingsselskapet Wirecard skal ha jukset med regnskapene, og aksjen har falt som en sten. Det har trolig gått hardt ut over Oljefondets verdier.

Fredag forlot toppsjef Markus Braun sin stilling, etter rundt 20 år i selskapet. Vis mer Michael Dalder / Reuters

19. juni 2020

Det tyske betalingsselskapet Wirecard falt bratt på børsen torsdag og fredag, etter at det i en børsmelding ble kjent at 1,9 milliarder euro har forduftet.

Beløpet tilsvarer rundt 20 milliarder norske kroner.

Ved nyttår eide Oljefondet 1,14 prosent av Wirecard, en beholdning på nær 1,5 milliarder kroner.

Aksjen var verdt 112 euro ved nyttår, men har nå falt til 26 euro.

Det betyr at Oljefondet sannsynligvis har tapt drøye 1,1 milliarder kroner på papiret, gitt at eierandelen er den samme.

Revisor-nekt

De forsvunne 1,9 milliard euroene har gjort at revisoren EY nekter å signere fjorårets regnskap, og at selskapets fremleggelse av 2019-resultatet har blitt utsatt på ubestemt tid.

I utgangspunktet viste selskapet til at de forsvunne milliardene var plassert i de to filippinske bankene BDO Unibank og Bank of the Phillipine Islands.

Begge bankene har avvist at de har Wirecard som kunde.

– En utro ansatt har forfalsket dokumenter og signaturene til våre ansatte, sier leder for BDO Unibank, Nestor Tan, til Bloomberg.

–Vi har ikke noe forhold med dem, understreket han.

Torsdag ble selskapets operative direktør (COO) Jan Marsalek suspendert frem til 30. juni.

Wirecard er et finansteknologi-selskap, som tilbyr betalingstjenester. Dette bildet ble tatt ved en lansering i Tyskland i 2018. Vis mer Michael Dalder / Reuters

Toppsjef og aksjonær

Fredag ble det klart at Wirecards toppsjef Markus Braun, som også er selskapets største aksjonær, forlater sin stilling på dagen.

– Det er usikkert hvorvidt det har forekommet svindel, sa Braun i en uttalelse torsdag, men han la til at selskapet vil fremsette en klage mot hittil «ukjente personer», ifølge NTB.

Selskapet sa i en melding fredag at James Fries, som startet i selskapet tidligere denne uken, er fungerende administrerende direktør. Fries kom til Wirecard fra Deutsche Börse.

Fries skulle lede en ny avdeling som heter «Integritet, jus og compliance».

Flere etterforskninger

De siste årene har Wirecard blitt møtt med flere anklager om uregelmessigheter i regneskapet.

Den tyske føderale finanstilsynsmyndigheten BaFin etterforsker Wirecard for tre forhold som gjelder markedsmanipulering og ledelsens egnethet. De har ifølge Bloombeg bekreftet at de forsvunne milliardene blir en del av den allerede pågående etterforskningen.

Tidligere toppsjef Braun har ved de andre sakene ment at selskapet ikke har gjort noe galt, og har nektet å gå av.