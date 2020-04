Norwegians småaksjonærer i knipe: – Det ble brutalt

Sebastian Kvalheim solgte seg ut av Norwegian med tap da aksjen stupte tirsdag. – Måtte bare komme meg ut, sier 19-åringen om det som var hans første aksjeinvestering.

Sebastian Kvalheim er en av mange småaksjonærer som på et tidspunkt har puttet noe av pengene sine i Norwegian-aksjen. Vis mer Carina Johansen

Publisert: Oppdatert: 14. april 2020 19:33 , Publisert: 14. april 2020 18:58

Småsparere har strømmet til «folkeaksjen» Norwegian i en årrekke.

Også tross stor usikkerhet rundt selskapets overlevelse det siste året, har de lastet opp i flyaksjen i full fart.

– Det er sånn jeg føler det, ja. Det som fikk meg til kjøpe den var at Norwegian-aksjen ble omtalt som en høyt omsatt aksje på «Aksjeforum» på Facebook, sier Sebastian Kvalheim (19) til E24.

For litt over en måned siden bestemte it-lærlingen fra Måløy i Sogn og Fjordane seg for å teste ut aksjemarkedet for første gang, forteller han.

Valget falt, som for mange andre som er nye i aksjemarkedet, på Norwegian-aksjen.

Småinvestorene som handler gjennom Nordnet har rykket opp på aksjonærlistene. Til sammen sitter de på over fem prosent av Norwegian-aksjene, og dermed nest største eier bak det statlige Folketrygdfondet.

– Ble brutalt

Aksjonærene i Norwegian er nå i en svært utfordrende situasjon etter at flyselskapet meldte at det vurderer å konvertere gjeld til aksjer som en redningsløsning på krisen det nå står i.

Det betyr at aksjonærene vil sitte igjen med smuler, dersom forslaget blir godkjent.

Tirsdag stupte aksjekursen etter påskeferien, og dermed fordufter aksjonærenes verdier.

For Kvalheim ble det med den ene måneden som Norwegian-aksjonær.

– Det ble brutalt. Jeg måtte bare komme meg ut av derfra, sier han.

– Trigget mer interesse

Han forteller om kostpris på 11 kroner på investeringen på «noen tusenlapper», mens salgskursen var på 6 kroner.

Norwegians aksjekurs-topp i år kom 9. januar, da var aksjen verdt 43 kroner. Går man tilbake til såpass nylig som april 2018 var aksjen verdt 178 kroner.

På det laveste tirsdag lå aksjekursen på så vidt over 3 kroner.

19-åringen har ikke blitt skremt av det brutale første møtet med aksjemarkedet, der han «måtte se slaget som tapt».

– Det har egentlig bare trigget mer interesse. Nå har jeg begynt å se på grønne oppstartsselskaper, gjerne innenfor fornybar energi. Det tror jeg er en langsiktig trygg havn.

– Vil ikke si det var en tabbe

Han lever også fint med å være ute av Norwegian-aksjen.

– Det var kun et aksjespill. Jeg har ikke noe forkjærlighet for selskapet. Jeg kom inn i Norwegian rett før Norge ble nedstengt. Det går ikke an å forutse, så jeg vil ikke si det var en tabbe, sier Kvalheim.

Det omfattende redningsforslaget til Norwegian er svært komplisert, og er ikke nødvendigvis enkelt å forstå ved første øyekast.

– Du blir bare kastet ut i det. Nå ble jeg fint nødt til å lære meg mye nytt på en gang, forteller 19-åringen.