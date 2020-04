Svenske småsparere rykker inn i Norwegian: Har blitt fjerde største eier i flyselskapet

Mens store investorer har solgt seg ut av Norwegian har stadig flere småsparere inntatt aksjen. Det gjelder også svenske småinvestorer. – Risikoen er skyhøy, sier aksjeekspert.

PARKERT: Norwegian-fly på rekke og rad på Stavanger lufthavn Sola. Vis mer Carina Johansen

Publisert: Publisert: 23. april 2020 16:06

Aksjonærlister viser at nettmegleren Avanza fra Sverige har blitt fjerde største eier i flyselskapet, som nå kjemper for å overleve viruskrisen i likhet med resten av luftfarten.

Avanza-kundene er for det meste småsparere, og Norwegian har blitt den mest populære norske aksjen, ifølge nettmeglerens aksjeekspert Nicklas Andersson.

– Vi har sett en dramatisk økning av antallet aksjeeiere i Norwegian Air Shuttle, skriver han i en e-post.

Strømmer til Norwegian

Kundene i Avanza eier per torsdag 3,8 prosent av aksjene i flyselskapet, opp fra en eierandel på en halv prosent ved årsskiftet.

De har dermed gått fra å være 24. største eier til fjerde størst.

Private eiere i Norge har også flokket til Norwegian i det siste, viste nylig tall fra Aksje Norge.

Samtidig er ikke lenger Norwegian-grunnleggerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise blant de 50 største eierne. Også andre store investorer som milliardær Egil Stenshagen og Torstein Tvenge er ute av listene.

Den største eierandelen har nå kundene i nettmegleren Nordnet. De eier 7,3 prosent av aksjene, opp fra en knapp prosent ved inngangen til året.

Aksjeekspert Nicklas Andersson i Avanza. Vis mer Avanza

– Vi har sett dette fenomenet tidligere når et selskap har kommet under stort press, der sparerne håper å kunne gjøre en god handel om situasjonen forbedres, skriver Andersson.

Han mener det kraftige aksjefallet har lokket småsparerne, også kjent som såkalt bunnfiske.

Aksjekursen var 37,8 kroner ved inngangen til året, men har falt til 5,9 kroner.

– Grunnen til pågangen er rimeligvis at mange ser at aksjen har falt 85 prosent i år og tror at oppsiden er stor om selskapet kommer på føttene, skriver Andersson.

– Det er naturligvis viktig å minne om at risikoen er skyhøy, selskapet ligger på operasjonsbordet. Markedsverdien er en smule av hva det har vært og lånene er høye, fortsetter han.

Grafene viser aksjeutviklingen i Norwegian, SAS og Lufthansa:

Risikabelt veddemål

Norwegian-ledelsen jobber nå på spreng for å redde selskapet fra coronakrisen, som har satt store deler av verdens flyflåte på bakken og strupet inntektene i luftfarten.

– Selv om selskapet overlever så vet vi ikke om aksjeeierne kommer seg helskinnet gjennom, vi vet ikke hvilken form morgendagens Norwegian kommer til å ha, skriver Andersson i Avanza.

– Men risiko og avkastning henger jo sammen, min appell til sparerne er imidlertid å ikke allokere for stor del av kapitalen i Norwegian. Denne perioden minner om viktigheten av risikospredning, fortsetter han.

Norwegian sendte i påsken ut et forslag der obligasjonseiere, leasingselskaper og aksjonærer blir bedt om å være med på en redningspakke.

Gjeld skal gjøres om til aksjer og ny kapital sprøytes inn. Om planen lykkes vil Norwegian få tilgang til lånegarantier fra staten.

For dagens aksjonærer innebærer imidlertid planen at de trolig blir kraftig utvannet – altså at eierandelen deres blir barbert.

Finansdirektør Geir Karlsen fortalte onsdag at man nå gjør alt man kan for å jobbe for en løsning frem mot den ekstraordinære generalforsamlingen 4. Mai – der aksjonærene skal stemme over redningspakken.