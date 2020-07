Analytikere: Oljehandel «redder» Equinor-resultatet

Equinor forbauser med positive tall i andre kvartal, etter oljegiganten håvet inn på oljehandel i et turbulent oljemarked. – Vi anslår at at markedet ikke vil bry seg for mye om de inntektene, sier Sparebank1-analytiker.

Equinor overrasket i andre kvartal. Her fra Johan Sverdrup. Vis mer Ints Kalnins / Reuters

Publisert: Publisert: 24. juli 2020 09:23

Equinors resultater for andre kvartal viste et langt bedre resultat enn ventet.

Oljekjempen leverte et justert resultat etter skatt på 646 millioner dollar, mot analytikerforventingene på minus 237 millioner dollar.

– Rapporten ble litt kjedeligere enn man hadde trodd. Det var jo spekulasjoner om både store nedskrivninger og at konsernsjef Eldar Sætre skulle gi seg, og ingenting av det skjedde, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til E24.

Håver inn på oljehandel

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) leverte et rekordresultat i andre kvartal. Det justerte resultatet før skatt for segmentet havnet på 1,16 milliarder dollar, opp fra 210 millioner dollar i samme kvartal året før.

Segmentet driver blant annet med trading av oljekontrakter.

– Det ble gode rapporterte tall på grunn av tradingvirksomheten, men bortsett fra det var resultatene nesten spot on på estimatene, sier Olaisen.

Les også Oljegiganten Equinor overrasker positivt

– De sterkere resultatene enn forventet er utelukkende drevet av eksepsjonelt gode MMP-resultater, noe som bør være en virksomhet med lave multipler, skriver Teodor Sveen Nilsen, analytiker i Sparebank1 Markets, i en oppdatering.

Analytikerforventningene på forhånd var et justert resultat på 350 millioner for MMP-segmentet.

– Ifølge investor relations-avdelingen til Equinor er resultatene i MMP drevet av veldig gode resultater fra trading i råolje og flytende, verdiutvinning av contangomarkedet og salg av råolje til Asia til høyere priser i terminmarkedet. MMP-virksomheten gir generelt høy volatilitet på inntkentene og prognoser er vanskelige å lage. Vi anslår at markedet ikke vil bry seg for mye om MMP-inntektene, skriver Sveen Nilsen.

Equinor-aksjen stiger om lag 0,62 prosent fra start på Oslo Børs.

John Olaisen, leder av ABG Sundal Colliers analyseteam på olje og oljeservice. Vis mer Marius Lorentzen,E24

– Tjente på contango

Contango refererer til en situasjon i oljemarkedet hvor prisen på terminkontrakter frem i tid er høyere enn spotprisen på olje, altså prisen man betaler i dag.

– Det var et sterk contangomarked i andre kvartal. Equinor trader på contango og tjener på gevinsten ved oljeprisøkning. Man har typisk høyere gevinst i contangomarkeder. Men selv om det var gode tradingtall nå, går det ikke an å si at det blir en mer lønnsom tradingvirksomhet fremover, sier Olaisen i ABG.

Les også Tapte 3,15 milliarder kroner før skatt i USA

Holder fast ved oljeprisforventninger

Equinor rokker ikke ved sine tidligere anslag for fremtidig oljepris. Selskapet venter fortsatt en oljepris på 77 dollar fatet i 2015, og 80 dollar fatet i 2030.

– Equinor bruker 80 dollar langsiktig, noe mange vil si er for høyt, men hvem vet - hvis etterspørselen kommer tilbake og oljeselskapene ikke øker investeringene kan det skje, sier Olaisen.

Equinor skriver ned verdier på 374 millioner dollar, går det frem av kvartalsrapporten. Det var på forhånd ventet langt høyere nedskrivninger blant annet som følge av oljeprisnedgang.

Olaisen sier de manglende nedskrivningene ikke bryr ham stort.

– Personlig er jeg litt i mot å ta svære nedskrivninger i tider som dette. Det er bare regnskapsmessige tall, og de får leve med investeringene og de bokførte verdiene enn så lenge, sier han.