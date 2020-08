Milliardunderskudd for Thon Holding

Kjøpesentrene og Thon Hotels ble hardt rammet av coronakrisen i første halvår.

Publisert: Oppdatert: 31. august 2020 14:16 , Publisert: 31. august 2020 13:29

Pengene renner ut av Olav Thons investeringsselskap Thon Holding. Resultatet før skatt endte på minus 1,3 milliarder kroner i første halvår, ned fra et positivt resultat på 1,2 milliarder kroner i samme periode året før.

Selskapet som til syvende og sist eies av Olav Thon Stiftelsen, eier både Thon Hotels og kjøpesentervirksomheten som er lokalisert under Thon Eiendom. Selskapet er blant annet eieren av både Nordby Shoppingsenter like over grensen til Sverige og Strømmen storsenter i Lillestrøm kommune.

I løpet av halvåret falt inntektene med 745 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner. Samtidig trekkes resultatet ned av verdiendringer og avskrivninger på til sammen 1,5 milliarder kroner.

Kraftig fall for svenske kjøpesentre

Dette skyldes blant annet at selskapet har økt avsetningene til tap på bakgrunn av at kjøpesentrene har vært delvis stengt av coronapandemien.

«Konsernets eiendomsvirksomhet påvirkes ved at leietagere på kjøpesentrene måtte stenge virksomheten, og konsernets kjøpesentre i Sverige har mistet de norske kundene som følge av reiserestriksjoner», skriver selskapet i rapporten.

Her understreker selskapet at det også har blitt gitt tidsbegrensede leiereduksjoner for enkelte leietagere som ble alvorlig rammet av pandemien.

Samlet hadde kjøpesentrene en butikkomsetning på 5,4 milliarder kroner i halvåret, ned fra 7,4 milliarder kroner i samme periode året før. Særlig kjøpesentrene i Sverige bidrar til dette.

«Butikkomsetningen i Sverige påvirkes i stor grad av at grensen til Sverige fra mars i praksis har vært stengt for norske kunder», skriver selskapet i rapporten.

De svenske kjøpesentrene hadde en butikkomsetning på 2,5 milliarder kroner, ned fra 4,7 milliarder kroner i samme periode året før.

Hotellene halverte omsetningen

Også Thon Hotels har vært hardt rammet av krisen hvor en rekke hoteller var stengt i en lengre periode før sommeren. Losjiinntektene i Thon Hotels ble halvert fra over én milliard kroner til 514 millioner kroner.

De samlede driftsinntektene i hotellområdet endte på 1,03 milliarder kroner, ned fra 1,9 milliarder kroner året før.

På toppen av coronakrisen fikk Thon Holdings også et valutatap på 181 millioner kroner i kvartalet.

Netto kontantstrøm fra driften var på 347 millioner kroner i kvartalet, ned fra 653 millioner kroner året før.