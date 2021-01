Resultatsesongen sparkes i gang: Venter laksesmell og oljenedtur

Coronakrisen vil fortsatt prege tallslippene til børskjempene, venter eksperter. Men forventningene fremover er skyhøye.

VENTER RESULTATFALL: Lav oljepris og laksepris er ventet å ramme inntjeningen på Oslo Børs i fjerde kvartal. Vis mer byoutline Erik Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Resultater fra børskjemper som Equinor, DNB og Telenor kommer på løpende bånd de neste ukene, etter et år der coronapandemien har gjort store innhugg i inntjeningen på Oslo Børs.

Analytikernes anslår at selskapenes overskudd krympet med over 20 prosent i det siste kvartalet i 2020, sammenlignet med normalåret 2019, ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Venter smell i sjømat og olje

Han har sammenstilt de forskjellige prognosene. De viser at analytikerne venter et kraftig fall i resultatet etter skatt for sjømat- og oljeselskapene.

Årsaken er lav laksepris og oljepris. Næss peker på at nedstengingen av mange land har gått hardt utover det viktige restaurantmarkedet for lakseselskapene.

– For lakseprisen og oljeprisen kan man skylde på corona. Innenfor sjømat har restaurantmarkedet vært stengt som gir en litt lavere etterspørsel, sier han til E24.

AKSJEEKSPERT: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Vis mer byoutline Eivind Senneset

Næss får følge av aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets.

– Både energi og sjømat trekker i feil retning i forhold til veksten år over år. Bankene har også litt svakere inntjening i år enn i fjor.

– For de viktigste sektorene er det rimelig å forvente en solid nedgang i inntjening, sier han.

Oljeprisen lå på mellom 40 og 50 dollar per fat i store deler av fjerde kvartal, mot over 60 dollar på samme tid året før.

Da coronauroen herjet som verst i mars falt oljeprisen til under 20 dollar per fat på det laveste.

Prisen har deretter steget kraftig og passerte 55 dollar per fat på nyåret, etter at oljekartellet Opec har kuttet i produksjonen for å motvirke det store fallet i oljeetterspørselen.

Resultatdatoer for de største selskapene 2. februar: Telenor, Scatec

4. februar: Aker BP

9. februar: Yara

10. februar: DNB, Equinor, Kahoot, Storebrand

11. februar: Orkla, Adevinta, Kongsberg Gruppen

12. februar: Norsk Hydro, Schibsted, Entra

17. februar: Aker, Mowi

18. februar: Nel

23. februar: Bakkafrost Vis mer vg-expand-down

Høye forventninger til 2021

Bunnen i selskapenes inntjening ble imidlertid passert i 2020, fremholder Næss.

– Andre kvartal var bunnen. Tredje kvartal var bedre og det blir en bedring i fjerde kvartal. Selskapene er i ferd med å komme tilbake igjen. Vi ser at oljeprisen har hatt en positiv utvikling.

Oljeprisen blir en viktig faktor for inntjeningen på Oslo Børs fremover, påpeker Harper.

– For 2020 var oljeprisen i gjennomsnitt bare 43 dollar per fat, men nå er vi tre uker inn i det nye året og oljeprisen er på 55 dollar per fat. Hvis oljeprisen bare holder seg på dette nivået, så får du en grei vekst fra i fjor.

Etter resultatsmellen i fjor er også forventningene høye i år. Hvis analytikernes prognoser slår til vil inntjeningen vokse med over 60 prosent, ifølge Næss. Han tviler.

– 60 prosent, da skal alt klaffe. Det er kanskje ikke sannsynlig.

– Varseltegn

Samtidig som inntjeningen har falt har aksjekursene steget på Oslo Børs. Nylig passerte hovedindeksen 1.000 poeng for første gang.

– Det er todelt marked. Mange selskaper er greit priset og så er det mye som er vanskelig å forstår. Summen er at Oslo Børs er høy priset, sier Næss.

– Det betyr ikke den skal gjøre det dårlig fremover, men det er et varseltegn, sier han.

