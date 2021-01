Spetalen trosser millionsmell – øker veddemål på hydrogenras

Øystein Stray Spetalen svir seg på veddemålet mot Hydrogenpro, men gir seg ikke.

Øystein Stray Spetalen har vært såkalt hjørnesteinsinvestor i flere børsnoteringer det siste året. Det har han truffet blink med. Men det går verre med shortposisjonen i Hydrogenpro. Vis mer byoutline Braastad, Audun / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Milliardæren og investoren var kjapt ute med å inngå en shortposisjon i hydrogenselskapet Hydrogenpro da det ble børsnotert i fjor høst.

Så langt har det gitt Spetalen et papirtap på rundt 30 millioner kroner – i lys av at hydrogenaksjen har steget over 150 prosent.

Shortposisjonen har ligget urørt siden oktober i fjor, men ifølge Finanstilsynets register har Spetalens Tycoon Industrier nå økt den med 100.000 aksjer.

Dermed er det heleide investeringsselskapet short 804.734 Hydrogenpro-aksjer, tilsvarende 1,39 prosent av de utestående aksjene.

Les også Les mer om Hydrogenpro her

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert. Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. Vis mer vg-expand-down

Treffer blink i annen hydrogenaksje

Gjennom det børsnoterte investeringsselskapet Saga Pure, der han er dominerende eier, er Spetalen riktignok også investert i konkurrenten Everfuel.

Hydrogenaksjen har steget rundt 600 prosent siden i høst.

Spetalen har også hatt stor hell med andre «grønne» investeringer gjennom Saga Pure og privat den siste tiden.

Han puttet blant annet penger i børsdebutanten Horisont Energi, som mangedoblet seg etter noteringen denne uken.

– Har virkelig våknet til live

Hydrogen er svært populært på Oslo Børs om dagen, men flere aksjeeksperter er skeptiske ettersom selskapene leverer underskudd og noe stor inntjening er ikke å vente med det første.

– Hydrogen har virkelig våknet til live. Jeg tror det er mye kapital som søker hydrogen fordi man ser at det grønne skiftet kommer og man ser at det satses stort, blant annet i EU, sa sjefanalytiker for bærekraft, Thina Saltvedt, i Nordea til E24 på nyåret.

– Men selv om det er mye kapital, så er det ikke nok gode prosjekter i dag. Derfor er det selvfølgelig en fare og man skal se an prosjektene på sikt. Noe av det viktigste nå er at man får fortgang i infrastrukturen, som mangler i dag, og at det satses fra politisk hold slik at man får ned kostnadene raskere, la hun til.

Det aller siste hydrogenhoppet er det i stor grad den kommende presidenten i USA, Joe Biden, som har stått bak.

– Biden ønsker å satse på hydrogen og vil også bruke det grønne skiftet til å skape arbeidsplasser. Han ønsker å ta opp kampen med land som har kommet lenger, slik som Japan og Sør-Korea, og skape en grønnere industri, men også grønnere transport. Når han også sikrer majoriteten i både Senatet og Kongress, blir det mye enklere for ham å få gjennom politikken. Det vil også bety at kostnadene vil komme ned raskere, ved at det blir mer forskning, forklarte Saltvedt.

Les på E24+ Spetalens grønne børsballong er fortsatt ganske oppblåst, men ...