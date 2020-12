Småsparerne er størst i Norwegian

Leasingselskaper som var største eiere har dumpet Norwegian-aksjer, mens nordiske småsparere har lastet opp med flyaksjer. De sitter med minst 30 prosent før den viktige avstemningen over den nye redningsplanen.

KJEMPER FOR LIVET: Norwegian har lagt frem en skisse til redningsplan, som omfatter innhenting av ny kapital og omgjøring av gjeld til aksjer. Vis mer byoutline Johan Nilsson / TT Nyhetsbyrån

Kundene i danske Saxo Bank, Avanza i Sverige og Nordnet har lastet opp med flyaksjer etter redningen av Norwegian tilbake i mai.

De nordiske småsparerne som handler gjennom de tre nettmeglerne sitter nå med en samlet eierandel på minst 30 prosent, før flyselskapet igjen er på vei inn i en omfattende redningsaksjon.

Ifølge Nordnet eier deres kunder aksjer tilsvarende en eierandel på 13,5 prosent, mens aksjonærlister viser at Avanza-kundene har 11,6 prosent og Saxobank-kundene 5,2 prosent.

Dumpet store aksjeposter

Småsparerne har dermed gått forbi det som var de største aksjonærene.

Leasingselskaper som ufrivillig ble de største eierne da de fikk aksjer i bytte mot gjeld, har solgt seg kraftig ned.

Irske Aercap, et av verdens største leasingselskap, hadde i slutten av november solgt seg ned til en eierandel på 3,1 prosent.

Omtrent samtidig hadde Boc Aviation, kontrollert av den kinesiske stat gjennom flere selskaper, solgt seg ned til en eierandel på under fem prosent.

De to leasingkjempene ble største aksjonærer etter redningen i vår. I slutten av september satt de med eierandeler på 13,4 og 10 prosent.

Også andre kreditorer ble store eiere, men aktører som blant annet Chatsworth Aviation, M&T Aviation og OSM Aviation er ikke lenger inne på listene over de 50 største aksjonærene.

– Ingen sterke eiere

Aksjonærene i Norwegian skal 17. desember ta stilling til flyselskapets redningsplan, den andre på et drøyt halvår. Den innebærer at investorer skal skyte inn inntil fire milliarder i kapital, mens kreditorer enda en gang skal gjøre om gjeld til aksjer.

Mandag avgjorde en irsk domstol at datterselskapene i Irland og det norske morselskapet får konkursbeskyttelse for en viss periode.

Flyselskapet fikk dagen etter også konkursbeskyttelse i Norge.

Dette gir Norwegian flere måneders pusterom til å sy sammen redningspakken, men er ingen garanti for at selskapet overlever.

– Selskapet er uten en sterk eier, som man tidligere hadde med blant annet Bjørn Kjos. Man får veldig mange ulike interessenter og ingen sterke eiere som kan støtte selskapet, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til E24.

– Leasingselskapene er gjerne ikke inne som langsiktige eier. Vi har jo sett at de forsvinner nedover eierlistene. Det gjør ting vanskelig, sier han.

Hos Avanza var det denne uken 52.785 kunder som satt med Norwegian-aksjer, mens 8.386 Saxo-kunder og 66.870 Nordnet-kunder i de nordiske landene hadde en posisjon.

INVESTERINGSØKONOM: Mads Johannesen i Nordnet. Vis mer byoutline Nordnet

Ikke alle vil ha stemmerett

Ikke alle aksjene som Nordnet-kundene eier, vil ha stemmerett på generalforsamlingen, ifølge investeringsøkonomen.

Aksjer som er formelt registrert på Nordnets konto og ikke på den enkelte aksjonær, vil ikke kunne stemme på generalforsamlinger, noe som gjelder for eksempel såkalt investeringskonto. Det gjelder aksjer som står for minst 7,25 prosent eierandel.

– I eierandel er de viktige, for de kunne utøvd et mandat til å stemme. Men kontoen er en såkalt nominee-konto som ikke gir tilgang til stemmerett. Nordnet som står eier, men utøver selvfølgelig ikke stemmerett, sier Johannesen.

Det samme er tilfelle i Avanza.

– De aksjene som eies via Avanza Pension ligger i kapitalforsikringer, der er det ikke det enkelte individet som eier aksjene, men du har et krav på forsikringsselskapet. Det innebærer at man heller ikke kan delta på generalforsamlinger, skriver spareøkonom Nicklas Andersson i en e-post.

I danske Saxo Bank har imidlertid kundene selv det direkte eierskapet til aksjen, opplyser Saxo.

