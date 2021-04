Autostore-sjefen om Softbank-oppkjøp: – Ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved verdsettelsen

Det norske robotselskapet Autostore verdsettes til 65 milliarder kroner i oppkjøp fra japanske Softbank, som har blitt kritisert for skyhøye verdsettelser. – Vi tjener mye penger, genererer mye cash, og har sterk vekst.

Administrerende direktør Karl Johan Lier i Autostore.

Mandag kveld norsk tid ble det kjent at japanske Softbank kjøper 40 prosent av det norske robotselskapet Autostore for 2,8 milliarder dollar, som tilsvarer i overkant av 23 milliarder norske kroner.

Avtalen vil verdsette Autostore til omtrent 7,7 milliarder dollar, inkludert gjeld, noe som tilsvarer omtrent 65 milliarder norske kroner.

– Vi er veldig fornøyde, utrolig stolte og glade for denne avtalen. Vi liker aktive eiere, som vi vet kan være med å utvikle Autostore videre, sier Autstore-direktør Karl Johan Lier til E24.

Softbank har tidligere blitt kritisert for å verdsette selskaper for høyt, blant annet kontorselskapet Wework.

Lier mener det ikke er noen fare for at Softbank har verdsatt det norske selskapet for høyt.

– Det er høye verdsettelser på børs generelt og særlig av vekstselskaper som kanskje ikke tjener penger ennå. Vi er ikke i den kategorien. Vi tjener mye penger, genererer mye cash, og har sterk vekst. Det er ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved verdsettelsen av oss, sier Lier til E24.

Han mener verdsettelsen viser Autostores potensial.

– Vi opererer i et marked med sterk vekst og som skal vokse i mange, mange år. Vi selger et produkt som passer perfekt med megatrender i samfunnet, og verdsettelsen reflekterer det, sier Lier.

Vil ikke kommentere om han har solgt

Softbank kjøper aksjene i Autostore fra hovedeier Thomas H. Lee Partners (THL), EQT Private Equity samt andre aksjonærer.

Lier ønsker ikke å kommentere hvorvidt han har solgt egne Autostore-aksjer til Softbank.

– Hvor mye har du solgt aksjer for?

– Jeg ønsker ikke å kommenterer hva jeg gjør privat. Det er helt klart at hovedeiere THL og EQT selger, også er det mange flere mindre aksjonærer.

– Du vil ikke kommentere om du har solgt?

– Jeg ser ikke noe behov for å kommentere det.

Fakta om Autostore Autostores teknologi automatiserer lageranlegg ved å bruke roboter til å flytte varer rundt.

Hovedkontor i bygda Nedre Vats i Rogaland.

Autostore har installert over 20.000 roboter i 35 land.

Internasjonale navn som Puma, Gucci og Lufthansa på kundelisten.

I 2019 hadde selskapet en omsetning på 1,7 milliarder kroner og et resultat før skatt på 750 millioner kroner.

I i 2020 ansatte selskapet 80 nye ansatte Vis mer vg-expand-down

Ser store synergier i Asia

Softbank er et japansk konglomerat som driver utstrakt investeringsvirksomhet gjennom sine Vision Fund I og II.

– Det har nok vært en prosess i noen uker og måneder. Softbank tok kontakt etter at vi holdt en presentasjon og var interessert i dialog. Men selve diskusjonene har vært med THL. Så store transaksjoner tar alltid mye tid. Det har vært en prosess som har tatt noe tid, men det er ikke snakk om år, forklarer Lier.

– Hva vil dette ha å si for Autostores merkevare internasjonalt?

– Jeg tror det vil bety veldig mye. Softbank er kjent for å være veldig inne i robotisering, automatisering og kunstig intelligens. De jobber tett på lag med selskapene de investerer i. Vi ser utvilsomt store synergier i Asia og Stillehavsregionen.

– Hvilke synergier?

– Softbank er investert i selskaper som er store på e-handel og logistikk. Vi ser masse muligheter for å pushe enda mer volum. Vi ser flere vekstscenarioer og et voldsomt vekstpotensial. Det er positivt å få inn eiere som pusher på det.

Softbanks sjef og grunnlegger Masayoshi Son har sagt følgende om Autstore i en pressemelding om avtalen: – Vi ser på Autostore som en grunnleggende teknologi som muliggjør raske og kostnadseffektive logistikkløsninger for selskaper verden over. Vis mer byoutline RITCHIE B. TONGO / EPA

Softbank vil etter kjøpet få minst ett medlem i styret, men Thomas H. Lee Partners fortsetter som Autostores største aksjonær.

– Hva vil det si for styringen av selskapet at Softbank får en person i styret?

– Det er kjempepositivt. Vi har aktive eiere nå i THL, som er sterke i USA, og EQT, som er sterke i Europa og globalt. Nå får vi inn Softbank, som er sterke i Asia og globalt.

– Hvordan vil du oppsummere det dere forsøker å gjøre i Asia?

– Vi har veldig høy markedsandel i Europa og USA, og den er voksende i USA og Nord-Amerika. Den er god også i Asia, men vi har en lengre vei å gå der. Vi ønsker å komme opp på samme nivå. Det er det store målet uavhengig av denne avtalen.

– Vi tenker mest fremover. Vi hadde nye møter om prosjekter i Asia i dag tidlig. Vi tenker ikke så mye på fortiden, men det er kjekt å se hvor lang vi har kommet på kort tid. Det er egentlig bare ti år siden selskapet var helt i startfasen.

Autostore leverer blant annet robotløsninger til lageranlegg. Her fra XXL som har brukt Autostores løsninger i mange år. Vis mer byoutline Javad Parsa / E24

Har «helt sikkert» vurdert Ocado-søksmål

Autostore har gått til en rekke søksmål mot den britiske netthandelsgiganten Ocado, som det norske selskapet hevder har kopiert teknologien deres.

– Hvordan stiller Softbank seg til rettstvisten med Ocado? Har den vært høyt på agendaen?

– I en slik prosess vurderer man selvfølgelig alle aspekter og får info om alle ting man spør om. Softbank har helt sikkert vurdert den biten. Når de velger å investere, ser de vel at vi har en god sak. Det er ikke noe som tyder på noe annet. Hvor mye i dybden Softbank har gått på saken, kan ikke jeg kommentere, sier Lier.

