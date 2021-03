Stavanger-selskap henter over 100 millioner - og vil på børs

Norsk Solar AS skal hente mellom 100 og 125 millioner kroner i en rettet emisjon før de går på børs. Kraft Fondene til Bjørn Maaseide og IKM-gruppen til Ståle Kyllingstad er blant aktørene som skyter inn kapital.

Fra Norsk Solars solpark i Semypolky i Ukraina. Vis mer byoutline Aage Aune, TV 2

«Norsk Solar har engasjert Sparebank 1 Markets for råd og gjennomføring av en rettet emisjon som skal tilføre en kapital på mellom 100 og 125 millioner kroner», heter det i en pressemelding fra selskapet onsdag.

«Vindkraftkongen» størst

Norsk Solar ble etablert i 2017 av Petter S. Berge, Øyvind L. Vesterdal, Are Selstad, Murshid Ali og Lars Helge Helvig. Selskapet har på kort tid vokst til å bli en internasjonal aktør innen utvikling av solkraft.

Norsk Solar utvikler, bygger, drifter og eier solkraftverk og har i dag operative anlegg i Pakistan og Ukraina. Selskapet har sitt utspring fra energimiljøet i Stavanger hvor selskapet har sitt hovedkontor. Selskapet har 19 ansatte.

Norsk Solar ble etablert av gründerne Øyvind Vesterdal, Murshid Ali, Petter Berge, Are Selstad og Lars Helge Helvig (ikke med på bildet) i Stavanger i 2017. Vis mer byoutline Line Owren

Det er «vindkraftkongen» Lars Helge Helvig som er hovedaksjonær i Norsk Solar med sine rundt 50 prosent gjennom selskapet Valinor AS.

Maaseide og Kyllingstad med

Videre i pressemeldingen står det at kapitalen fra den rettede emisjonen skal brukes til investeringer i kraftproduserende eiendeler, utvikling av nye prosjekter og generelle bedriftsformål.

– Norsk Solar har vokst til å bli en av de raskest voksende uavhengige solkraftprodusentene globalt innen bedrifts- og industrisegmentet, og vi er posisjonert for sterk vekst de kommende årene. Med et unikt økosystem for finansiering av solvarme, sammen med vår global tilstedeværelse for gjennomføring av prosjekter, mener vi Norsk Solar er godt rustet til å ta en betydelig posisjon i det globale markedet. Børsnoteringen på Euronext Growth viser våre ambisjoner og kapasitet som selskap, sier Øyvind L. Vesterdal, administrerende direktør i Norsk Solar, i pressemeldingen.

Bjørn Maaseide. Vis mer byoutline Pål Christensen

Ståle Kyllingstad Vis mer byoutline Marie von Krogh

Aftenbladet kjenner til at blant andre IKM (Ståle Kyllingstad), Kraft Fondene (Bjørn Maaseide) og Valinor (Lars Helge Helvig) har tegnet seg for å bli med i den kommende emisjonen. Kraft Fondene er en del av Kraft Finans hvor Bjørn Maaseide eier 44,9 prosent.

Fikk avtale til 100 millioner

Tidligere denne måneden signerte Norsk Solar en avtale som gjør at selskapet skal levere solenergi til en rekke kjøpesentre i Vietnam de neste 20 årene. Avtalen har en verdi på rundt 100 millioner kroner.

- Industriaktører blir en viktig bidragsyter for at vi skal nå de globale klimamålene, men dette trenger ikke alltid gå på bekostning av kommersielle hensyn. Prosjektet med Central Retail i Vietnam er et godt eksempel på dette, uttalte Øyvind L. Vesterdal for tre uker siden.

Norsk Solar skal bygge større solanlegg på selskapets takflater fra Hanoi i nord til Ho Chi Minh City i sør, slik at fornybar energi blir produsert og konsumert lokalt.

– Vi eier og drifter anlegget, mens Central Retail kjøper strømmen som blir produsert - til en pris som er vesentlig lavere enn dagens spotpris, sier Vesterdal.

Hentet 130 millioner i fjor

Central Retail er en av Sørøst-Asias største butikkjeder og eier 37 kjøpesentre i Vietnam. Selskapet er også notert på Bangkok-børsen. Prosjektet med Norsk Solar har en investeringskostnad rundt 100 millioner kroner og er 11 megawatt i størrelse. Prosjektet er ventet å produsere over 300.000 megawatt-timer av fornybar energi i løpet av prosjektets levetid.

– Dette tilsvarer en besparelse på i overkant av 120.000 tonn CO2, og blir det største solprosjektet på tak gjort med en enkeltkunde i landet, sier Vesterdal.

Også i oktober i fjor hentet Norsk Solar kapital i markedet. Da fikk selskapet inn 130 millioner kroner i en kombinert gjelds- og egenkapitalfinansiering hvor også nye industrielle investorer som IKM Gruppen, det Luxemburg- baserte kraftselskapet Empower S. A. og Aega ASA, som er på Oslo Børs, ble aksjonærer.