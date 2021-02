Oslo Børs avslutter med oppgang – Tungt fall for Aker Solutions

Aker Solutions falt tungt etter resultatslipp, mens Nattopharma-aksjen satte fart etter et bud fra en fransk gjærkjempe.

Hovedindeksen på Oslo Bør snudde oppover i løpet av ettermiddagen, og avslutter dagen med en oppgang på 0,38 prosent.

Også oljeprisen beveger seg oppover. Ved stengetid på Børsen omsettes ett fat med nordsjøolje (Brent spot) for 63,4 dollar fatet – opp 1,18 prosent for dagen.

Bland dagens mest omsatte selskaper finner vi Equinor (opp 2,72 prosent), DNB (opp 0,94 prosent), Nel (ned 1,55 prosent) Rec Silicon (ned 3,21 prosent).

Tungt fall for Aker Solutions

Resultatsesongen beveger seg mot slutten, og mandag morgen var det oljeserviceselskapet Aker Solutions sin tur.

Tallene, som gjelder fjerde kvartal og fjoråret som helhet, viste tunge underskudd. Selskapet venter også at 2021 blir preget av røde tall.

Aksjen endte med et fall på 13,71 prosent.

Resultatet før skatt endte på minus 842 millioner kroner i fjerde kvartal, mot underskuddet på 143 millioner året før. Omsetningen landet på 6,88 milliarder kroner i fjorårets fjerde kvartal, ned fra 10,05 milliarder på samme tid året før.

Aker Solutions er dominert av investor Kjell Inge Røkke.

Kraftig hopp for Nattopharma

På den andre siden avslutter Nattopharma dagen med en oppgang på 21,14 prosent til 29,8 kroner.

Oppgangen kommer etter en melding om at franske Lesaffre vil legge inn et bud på selskapet, på 30 kroner per aksje.

Ifølge Le Monde regnes Lesaffre som verdens største gjærprodusent.

Styret i Nattopharma har enstemmig valgt å anbefale budet. Samtidig har Lesaffre fått forhåndsgodkjenning av budet fra aksjonærer som sitter på 54,7 prosent av aksjekapitalen.

Stengte børser

Det har vært en positiv børsmorgen i Asia, der japanske Nikkei klatret 1,9 prosent, mens koreanske Kospi var opp 1,5 prosent.

Samtidig er mange av børsene stengt på grunn av helligdager. Det inkluderer børsebe i Kina, Hongkong og i Taiwan.

I USA holdes også Wall Street stengt i forbindelse med helligdagen Presidents Day. Der avsluttet indeksene på nye rekordnivåer før helgen.

