Telenor blir utfordret av Vipps og jakter nye inntekter

Både Telenor og Telia merker seg at Vipps er på vei fra finans og inn i mobilmarkedet. Samtidig som kraft- og finansselskaper har sklidd inn i deres bakgård, jobber Telenor med å etablere seg i andres.

Arkivbilde av konsernsjef Sigve Brekke i Telenor Vis mer byoutline Berit Roald, NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 24. oktober 2020 20:01

– Vi blir truffet av corona vi også, men i de nordiske virksomhetene våre har vi sterke resultater. Bortfallet av roaming (inntekter for utenlandsbruk av mobil, journ.anm.) er det som utgjør det meste, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Onsdag møtte han, finansdirektør Tone H. Bachke og Norgessjef Petter-Børre Furberg pressen etter at selskapet slapp resultatene for tredje kvartal.

Selv om coronapandemien har bidratt til et underliggende fall i omsetning og trafikkinntekter, var det en vekst i brutto driftsresultat (EBITDA). I kroner og øre steg også inntekter og bunnlinje.

Nedstengte samfunn, tøff konkurranse og myndighetskrav om re-registrering av kunder, har bidratt til et samlet kundefall for Telenor i år – målt i antall simkort. Dette slo særlig ut i Asia.

I første halvår var «corona-effekten» på Telenors brutto driftsresultat (EBITDA) 1,0 milliard. I andre kvartal sørget pandemien for at driftsresultatet var i snitt 283 millioner kroner lavere enn det ville vært i en normalsituasjon, beregnet Telenor.

I tredje kvartal har regningen krympet til rundt 100 millioner i måneden, noe som også er lavere enn nivået på 150 millioner i mars.

– Frem til utgangen av tredje kvartal har nettoeffekten av covid-19 på EBITDA vært −1,3 milliarder. Vi så at effekten avtok i tredje kvartal, blant annet på topplinjen (omsetningen, journ.anm.) der det var et mindre fall enn i andre kvartal, sier Tone H. Bachke.

Selskaper sklir over i andres bransjer

Samtidig som mindre reising og andre effekter har lagt et press på inntekter og inntjening, har effektivisering og kostnadsreduksjoner på åtte prosent bidratt til at Telenor holder ganske jevn fart gjennom krisen verden står oppe i.

Pandemien har aktualisert arbeidet med å automatisere interne prosesser, som gjør at Telenor kan drifte kundesenter og operasjonssenter uten fysisk bemanning i lokalene.

Det har også aktualisert Telenors arbeid med å øke inntektene utover telefon-, bredbånd- og mobilabonnement.

Gjennom satsingen har Telenor gått inn i andre bransjers potensielle inntekter. Denne «bransjeglidningen» er de ikke alene om og den går ikke bare én vei.

Strømselskaper som Fjordkraft og Gudbrandsdal Energi tilbyr allerede mobilabonnement, og nylig ble det klart at Telenor-selskapet Talkmore har begynt å selge strøm.

Denne uken ble det klart at betalings- og teknologiselskapet Vipps går andre veien og vil etablere en mobilsatsing.

– I dag finnes det om lag 20 tjenestetilbydere (mobilselskaper uten eget mobilnett, som Vipps, journ.anm.). Det er en interessant trend at man i jakten på å differensiere seg i konkurransen fokuserer stadig mer på tjenester og ikke bare pris, sier Norgessjef Petter-Børre Furberg.

– Strømselskaper har kommet inn i mobil med sin kundebase og distribusjon og vi har gått andre veien. Så er det andre som skiller seg ut med andre profiler. Her er det mange som forsøker å finne sine nisjer, fortsetter han.

I Norge tjener Telenor stadig mer på å selge forsikring, skyløsninger, sikkerhetspakker og annet til både private og bedrifter.

Fra tredje kvartal i fjor økte Telenor Norge inntektene fra ekstratjenester med 31 prosent til 482 millioner kroner. Det tilsvarer 7,4 prosent av omsetningen.

– Dette begynner å bli en viktig del av inntektene. At vi skal bruke merkevaren, tilliten og distribusjonen vi har til å legge til rette for nyttige tjenester og løsninger for kundene har vært en bevisst strategi som Telenor Norge har hatt i mange år, sier Petter-Børre Furberg.

– Swap, forsikring og Safe har blitt en suksess og i det fantastiske teamet i mobil ligger det en dyp forståelse av kundebehov, sier han videre.

Norgessjef og konserndirektør Petter-Børre Furberg i Telenor. Vis mer byoutline MARTIN FJELLANER FR / Telenor

Betalingsvillighet har gitt mersmak

Hverken Furberg eller Sigve Brekke vil røpe noe om hvilke fremtidige tjenester som kan komme, men Brekke mener det er penger å tjene på ekstratjenester rundt i de nordiske landene.

– Nå kommer Vipps inn i mobilbransjen. Betyr det at dere må begynne å utvide til andre bransjer enn det som er direkte koblet opp mot mobilen og tilkoblingen?

– Talkmore er jo et eksempel på det, sier Brekke.

Han peker på at kraftselskapet Fjordkraft begynte med å gå fra strømmarkedet til å selge mobilabonnement, og at Telenor-selskapet Talkmore nå går andre veien.

– Men svaret er ja. Vi har fått appetitt for dette når vi ser betalingsvilligheten, så dette er en retning vi går i, sier Brekke og fortsetter:

– At det er aktører som kobler tjenester sammen tror jeg bare er positivt. Da kan man bruke tilgangen til mobilnettet til å selge mer. Det kan vi også gjøre og dette utvider markedet for oss.

Han sier at man ser at betalingsvilligheten er der:

– Det vi gjør er å etablere et nordisk produkthus som ledes av vår tidligere sjef i Telenor Danmark. Vi har ansatt rundt 20 stykker som skal utvikle tjenester på tvers i Norden, sier Brekke og fortsetter:

– Her vil vi ta med det beste vi har lært i Norge, både fra privat- og bedriftsmarkedene. Samtidig vil man trolig også se at vi utvikler nye produkter som er tilpasset et enkelt land, og som ikke nødvendigvis lanseres i hele Norden.

Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

– Ikke noen overraskelse

Telenors konkurrent Telia slapp også sine kvartalstall onsdag. Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan, som selv har bakgrunn fra Telenor, har merket seg Vipps-nyheten.

Han poengterer også at flere strømselskaper allerede har etablert seg i mobilbransjen og at Telenor-selskapet Talkmore nå også selger strøm.

– At Vipps gikk i denne retningen var ikke noen overraskelse for bransjen, særlig når man ser på hvilke personer som Vipps har ansatt. Så dette har vi vært forberedt på til en viss grad, sier Vellan.

Han nevner ikke navn, men Vellans tidligere kollega og Telenor Norge-sjef Berit Svendsen, er kanskje den mest profilerte tele-personen som i dag jobber for Vipps. Hun er ansvarlig for selskapets internasjonale ekspansjon.

– Men jeg tror Vipps kan bli en betydelig konkurrent. De har en stor kundeportefølje og det tar vi på alvor. Samtidig er det jo sånn at konkurranse skjerper alle og er til fordel for kundene, sier Vellan.

– Vil dere i Telia spre dere ut og satse mot andres bransjer?

– Dette er jo noe man alltid har en strategisk vurdering på, men vi er ikke der at vi konkret vurderer det. Så gjenstår det å se på hvordan markedet reagerer på utviklingen, og Vipps vil kanskje særlig kunne appellere til unge, sier Vellan og skyter inn:

– Og at de har lansert uendelig rollover (overføring av ubrukt data til neste måned, journ.anm.) er ikke så spesielt. Det matcher vi med vår Telia X-løsning, sier Vellan med referanse til selskapets abonnement med fri databruk.

