Petter Stordalens Nordic Choice Hotels tapte 1,93 milliarder kroner før skatt i fjor

Hotellgiganten endte coronaåret med milliardunderskudd. Nedstenginger førte til et fall i omsetningen på 5,1 milliarder kroner.

STORTAP: Petter Stordalen må se tilbake på et mørkt år for sin nordiske hotellkjede. Nordic Choice venter et meget svakt første kvartal. De hadde 30 prosjekter på gang når de gikk inn i 2020. Her er han avbildet under åpningen av Villa Copenhagen i fjor sommer. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Nordic Choice Hotels, som er eid av investor og milliardær Petter Stordalen, har lagt frem fasiten for coronaåret.

Resultatet før skatt i 2020 ble på minus 1,93 milliarder kroner, mot pluss 417 millioner i 2019, skriver hotellkjeden i en pressemelding om foreløpige fjorårstall.

Driftsresultatet (ebidta) endte på minus 1,03 milliarder kroner i fjor, mot pluss 1,04 milliarder kroner på samme tidspunkt året før.

I alt var omsetningen ned 5,1 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende tall i året før. I 2019 hadde Nordic Choice Hotels en omsetning på 11,5 milliarder kroner.

Dramatiske fall i hele Norden Endringen i hotellomsetning fra 2019 til 2020 fordeler seg slik etter land: Norge: -40,9 prosent (-50,7 prosent om man ser på perioden mars-desember)

Sverige: -55,5 prosent (-65,1 prosent om man ser på perioden mars-desember)

Danmark: -61,5 prosent (-70,5 prosent om man ser på perioden mars-desember)

Finland: – 66,5 prosent (kun fjerde kvartal 2019 over fjerde kvartal 2020) Vis mer vg-expand-down

Hardt rammet

Nedstengningen av samfunnet har rammet alle deler av virksomheten hardt, skriver hotellkjeden.

«Restriksjoner er satt for forsamlinger, reiser både inn- og utenlands, for servering og alkohol, for spa og treningssentre, og selskapet har måttet stenge ned mye av virksomheten som følge av fraværet av gjester», står det i meldingen.

– Vi har for eksempel tidvis kun hatt tre åpne hoteller i Oslo, mot 16 normalt. Noen av hotellene våre har måttet holde stengt gjennom hele coronapandemien, selv om vi har gjort det vi kan for å sikre markedsandeler gjennom kampanjer og gode tilbud til gjestene våre, sier konsernsjef Torgeir Silseth.

Tallene inkluderer støtten fra de nordiske kompensasjonsordningene. I Norge mottok selskapet om lag 300 millioner i kompensasjon i 2020, som utgjør 13 prosent av driftskostnadene på kjedens norske hoteller.

– Kompensasjonen fra myndighetene har vært viktig for oss. Vi hadde aldri klart å redde så mange arbeidsplasser og så store deler av selskapet, var det ikke for kompensasjonspakkene og det faktum at vi gikk inn i krisen med en sunn økonomi og likviditet, sier Silseth.

8.000 permitterte

Nordic Choice understreker at tallene også inkluderer januar og februar 2020, som var gode måneder omsetningsmessig for selskapet. Selskapet legger vekt på at de startet fjoråret med rekordgode resultater både i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Vi gikk også inn i 2020 med 30 hotellprosjekter i pipeline, og en plan om å ansette 45.000 mennesker de neste fem årene i selskapet, sier Silseth.

Omsetningssvikten for selskapet har fortsatt inn i 2021 og gir et meget svakt første kvartal, ifølge selskapet. Nordic Choice venter en gradvis bedring etter påske og at høsten 2021 blir betydelig bedre enn høsten 2020.

– Vi har måttet permittere og si opp nærmere 8.000 mennesker i Norden, og vi har mistet en stor del av den spesialiserte kompetansen vår som er blitt bygget opp gjennom flere år. De som fortsatt er permittert, er de vi trenger når vi kommer tilbake til normalen igjen, sier Silseth.

