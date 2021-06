Regjeringen flytter eierskapet i Equinor til Næringsdepartementet

Statens eierskap i oljekjempen flyttes ut fra Olje- og energidepartementet, blant annet for å unngå rolleblanding.

OVERTAR EQUINOR-EIERSKAP: Næringsminister Iselin Nybø. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Det bekrefter olje- og energiminister Tina Bru overfor Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen er at flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba regjeringen vurdere å flytte eierskapet.

Statens eierskap på 67 prosent i oljekjempen har ligget under Olje- og energidepartementet, som også er saksbehandler og klageinstans for en rekke saker som omfatter olje- og gassbransjen.

Nå blir eierskapet flyttet til Nærings- og fiskeridepartementet. Begrunnelsen er blant annet at regjeringen vil unngå rolleblanding ved at Olje- og energidepartementet som deler ut letelisenser også er eier.

E24 har vært i kontakt med departementene. Nærings- og fiskeridepartementet viser til Olje- og energidepartementet, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Ba regjeringen vurdere Equinor-flytting

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité begrunnet i mai også sitt forslag med risiko for rollekonflikter.

«Komiteen har registrert under arbeidet med denne saken at flere hevder det kan være problematisk at statens eierskap i Equinor i dag tilhører Olje- og energidepartementet, samtidig som OED også har ansvar for å regulere olje- og energibransjen, velge ut hvilke oljeselskaper som skal få bore på ulike felt og hvem som skal få være operatør på de ulike stedene», skrev komiteen.

«Komiteen mener det er naturlig at regjeringen vurderer om eierskapsforvaltningen for alle børsnoterte selskap skal legges inn under eierskapavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, både for å unngå potensielle rollekonflikter og for å samle eierskapet der kompetansen på dette er størst», skrev den.

Statens eierskap

Det meste av regjeringens eierskap i selskaper ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, inkludert eierskapet i Statkraft, Norsk Hydro, Yara, DNB og Telenor, ifølge eierskapsmeldingen.

En del selskaper som Norsk Tipping ligger under Kulturdepartementet, mens Samferdselsdepartementet forvalter eierskapet i Vygruppen og en rekke andre selskaper.

Olje- og energidepartementet er i tillegg eier av Petoro som forvalter statens direkte eierskap i olje- og gassfelt, Gassco som opererer norske gassrør, Gassnova og nettoperatøren Statnett.